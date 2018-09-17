Sanayi üretiminde yüzde 5.6 artış

Temmuz ayında yüzde 2 artması beklenen sanayi üretimi, yüzde 5,6 arttı. Üretim artışı temmuzda, bir önceki aya ise göre yüzde 3,5 artış gösterdi.

17 EYLÜL, 20180
Paylaş Tweet Paylaş
Sanayi üretiminde yüzde 5.6 artış

Sanayi üretimi, temmuz ayında yüzde 5.6 artış gösterdi. Yıllık bazda takvim etkisinden arındırılmış artışın yüzde 2 olması bekleniyordu.

TÜİK, temmuz ayına ilişkin sanayi üretim endeksini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 arttı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3 arttı.

Aylık bazda artış yüzde 3.5

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,9 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 2,2 arttı.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Bütçe 8 ayda 50 milyar TL'yi geçti

Bütçe 8 ayda 50 milyar TL'yi geçti

İşsizlik çift haneye çıktı

İşsizlik çift haneye çıktı

12 aylık açık 54,5 milyar dolar

12 aylık açık 54,5 milyar dolar

Yorum Yaz