ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, ABD'nin Çin ile ticaret anlaşması yapmaya hazır olmadığını söyledi.

Trump, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Sanırım Çinliler muhtemelen, masaya koydukları taslak üzerinde, tekrar müzakere etmeden önce, anlaşmaya varmayı diliyorlardı," dedi ve "Bir anlaşmaya varmak istiyorlar. Biz ise anlaşmaya hazır değiliz" şeklinde konuştu.

Trump, ABD'nin Çin mallarına yönelik gümrük tarifelerini "çok çok önemli miktarda, çok kolaylıkla" artırabileceğini belirtti. Trump'ın bu yorumları, iki ülke arasında yürütülen ticaret müzakerelerinin bu ayın başlarında sarsıntıya uğramasının ardından geldi. bu anlaşmazlıktan beri, her iki taraf da birbirini suçluyor ve Trump milyarlarca dolarlık daha Çin malına tarife getireceği tehdidinde bulunuyor.

Trump, işletmelerin Çin'den ayrılarak gümrük tarifesi olmayan ülkelere yöneldiğini ve bu ülkelerin arasında ABD ve Japonya dahil Asyalı komşuları olduğunu sözlerine ekledi. Ancak Trump aynı zamanda, dünyanın en büyük iki ekonomisi arası9nda er ya da geç bir anlaşmaya varılacağı konusunda iyimser olduğunu da dile getirdi.

Trump, "Gelecekte bir dönemde Çin ve Birleşik Devletler!in muhakkak harika bir ticaret anlaşmasına varacağını düşünüyorum ve bunu dört gözle bekliyorum," dedi ve "Çünkü Çin'in bu bedeli, milyarlarca dolarlık ek gümrük vergisini ödeyebileceğini düşünmüyorum. Bunu yapabileceklerini düşünmüyorum" şeklinde görüş bildirdi.