"Türkiye 2019'da yüzde 2,6 küçülecek"

OECD Türkiye'nin 2019 yılı GSYİH beklentisini eksi 1.8'den eksi yüzde 2.6'ya düşürdü

21 MAYIS, 20190
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"Türkiye 2019'da yüzde 2,6 küçülecek"

OECD Türkiye'nin 2019 yılı GSYİH beklentisini eksi 1.8'den eksi yüzde 2.6'ya düşürdü. Kurum, 2020 yılı beklentisini yüzde 3.2'den yüzde 1.6'ya indirdi.

OECD'nin tahminlerine göre kurum Euro Bölgesi'nin 2019'da yüzde 1.2, 2020 yılında yüzde 1.4 büyümesini bekliyor.

Fransa için beklentilerini 2019'da yüzde 1.3, 2020'de yüzde 1.3'te bırakan OECD, Japonya ekonomisinin 2019'da yüzde 0.7, 2020'de yüzde 0.6 büyümesini bekliyor.

Kurum Güney Kore'nin 2019 büyüme beklentisini yüzde 2.6'dan yüzde 2.4'e, 202 beklentisini yüzde 2.6'dan yüzde 2.5'e indirdi.

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