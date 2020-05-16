Fed: Finansal sektör kırılganlıkları belirginleşecek

Fed, Amerikan finansal sistemine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Finansal İstikrar Raporu"nun mayıs sayısını yayımladı.

16.05.2020 11:50:000
Paylaş Tweet Paylaş
Fed: Finansal sektör kırılganlıkları belirginleşecek

ABD Merkez Bankası (Fed), "Finansal İstikrar Raporu"nun Mayıs 2020 sayısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ekonomiye yönelik görünümün belirsizliğine işaret ederek, "Finansal sektör kırılganlıkları kısa vadede büyük ihtimalle daha belirgin olacak". ifadesine yer verdi.

Fed, Amerikan finansal sistemindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Finansal İstikrar Raporu"nun Mayıs 2020 sayısını yayımladı.

Kovid-19 salgını ve buna karşı alınan önlemlerin mart ayının ortasından itibaren bazı ekonomik sektörleri durma noktasına getirdiğine vurgu yapılan raporda, ABD'deki ekonomik faaliyetin benzeri görülmemiş bir hızda daraldığı ve işsizlik oranının nisanda yüzde 14,7'ye yükseldiği anımsatıldı.

Raporda, "Yurtiçi ve yurtdışında ekonomik faaliyetteki aksaklıklar, finansal koşulları önemli ölçüde etkiledi ve kredi akışını bozdu." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Finansal kuruluşlar sıkıntı yaşayabilir"

Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı alınan önlemlerin hatırlatıldığı raporda, 2008'den bu yana uygulanan finansal reformların sektörün dayanıklılığını artırmasına rağmen finansal sistemin yine de şok yaşadığı kaydedildi.

Raporda, "Finansal sektör kırılganlıkları kısa vadede büyük ihtimalle daha belirgin olacak." ifadesi kullanıldı.

Fed'in raporunda, marttan bu yana yaşanan ekonomik ve finansal şoklardan kaynaklı hane halkı ile işletmelerin bilançolarındaki sıkıntıların bir süre daha kırılganlıklara neden olacağı belirtildi.

Bankacılık sektörü de dahil olmak üzere finansal kuruluşların sıkıntılar yaşayabileceği uyarısında bulunulan raporda, mevcut kırılganlıklara işaret edilerek, varlık fiyatlarının birçok piyasada oynak bir seyir izlediği aktarıldı.

Raporda, "Salgın ve ekonomik faaliyete yönelik görünüm belirsiz. Kısa vadede Kovid-19 salgınının seyri ve bunun ABD ile küresel ekonomiler üzerindeki etkisiyle ilişkili riskler yüksek seyretmeye devam ediyor." değerlendirmesine yer verildi.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

BDDK'dan 15 bankaya para cezası

BDDK'dan 15 bankaya para cezası

Kötü yılın notu iyi

Kötü yılın notu iyi

TBB'den açıklama: Banka şubeleri 18 Mayıs Pazartesi günü açık olacak mı?

TBB'den açıklama: Banka şubeleri 18 Mayıs Pazartesi günü açık olacak mı?

Yorum Yaz




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.