2019'da özel sektör ne kadar borç ödeyecek?

Özel sektörün bir yıl içinde gerçekleştireceği anapara geri ödemeleri 64.6 milyar dolar seviyesinde.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı ticari krediler hariç kısa vadeli kredi borcu kasımda 3.1 milyar dolar azalarak 15.5 milyar dolar olurken, bir yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemeleri ise toplam 64.6 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre; özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu ise 2018 Kasım sonunda 2017 yılı sonuna göre 8.8 milyar dolar azalarak 213.3 milyar dolar oldu.

TCMB verilerine göre; özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunun bir yıla kadar olan vade dağılımına bakıldığında 2019'da en yüksek tutarlı ödeme Mayıs ayındaki 8.2 milyar dolar olacak.

Bankaların borcu azaldı

Uzun vadeli borcun detaylarında bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 7.7 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1.5 milyar dolar azalışla 28.9 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 887 milyon dolar azalırken, tahvil stoku ise 893 milyon dolar azalışla 3.7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 3.3 milyar dolar arttığı, tahvil stokunun ise 10 milyon dolar artışla 7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2017 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 3.1 milyar dolar azalışla 9.6 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 342 milyon dolar artışla 3.5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Sektör dağılımı incelendiğinde, 2018 Kasım sonu itibarıyla, 213.3 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 47.9'unu finansal kuruluşların, yüzde 52.1'ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Aynı dönemde, 15.5 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 73.1'ini finansal kuruluşların, yüzde 26.9'unu ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.