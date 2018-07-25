"40 Yaş Altı 40 Genç Ceo" ödüllerini aldı

Ekonomist Dergisi tarafından gerçekleştirilen “40 Yaş Altı 40 Genç Ceo Araştırması”nın Ödül Töreninin ilki gerçekleştirildi ve genç CEO’lar ödüllerini aldı.

25 TEMMUZ, 20180
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"40 Yaş Altı 40 Genç Ceo" ödüllerini aldı

Teknolojik gelişmelerin hızı, değişen yaşam tarzları, Y kuşağının farklılaşan ihtiyaçları, kişiselleştirilmiş ürün ve hizmet ihtiyacındaki artış iş dünyasında genç CEO’ların kendilerine daha fazla yer açmalarına kapı aralıyor. “40 Yaş Altı 40 Genç Ceo Araştırması” kapsamında Türkiye’nin Yeni Nesil Liderlerini ödüllendirildi.

Ekonomist olarak en son 2016 yılında yayımlanan 40 Yaş Altı 40 CEO Araştırmasında 16 isim 35 yaşın altındayken, bu yılki listede 19 yönetici 35 yaşın altında. Yine listedeki 40 ismin ortalama yaşı 34,7 ve yönettikleri ciro ise 2017 yılı rakamlarına göre 29,9 milyar TL. Bu gençlerin şirketlerinde ise yaklaşık 83 bin personel çalışıyor. Yapılan listede son iki yıl içinde yaşanan değişim, gençlik rüzgarının güçlü esmeye ve yaş ortalamasının düşmeye devam edeceğini gösteriyor.

 “40 Yaş Altı 40 Genç Ceo Araştırması”, 25 Temmuz’da The Ritz-Carlton İstanbul Otel’de Türkiye’nin genç Ceo’larını bir araya getirdi.

Törenin açış konuşmasını yapan Ekonomist Dergisi’nin yayın direktörü Rauf Ateş, şunları söyledi: “Türkiye’de güçlü bir genç lider kadrosu ortaya çıkıyor. Yüz milyon TL’den birkaç milyar TL’ye kadar giden büyüklükteki şirketler, 40 yaş altındaki CEO’lara emanet ediliyor. Bir zamanlar sayıları birkaç olan bu genç liderlerin sayısı hızla artıyor, daha da artacak. Ekonomist dergisindeki arkadaşlarımızın titiz çalışmasıyla ortaya çıkan bu liste, genç liderleri teşvik etmek, yenilerinin ortaya çıkması için özendirici olmayı amaçlıyor.”

 İş ve medya dünyasının yoğun ilgi gösterdiği ödül töreninde genç CEO’lara seslenen TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik,  “Hayatta seyirci değil, oyuncu olunuz. Elinizi taşın altına koymaktan korkmayınız. Asla vazgeçmeyiniz, pes etmeyiniz, karamsar olmayınız. Umut; korkudan daha güçlü olan tek duygudur. Genç arkadaşlarım; hayallerinizi gerçekleştirecek, bunun gibi daha nice başarılara imza atacaksınız. Hayallerinizi çoğaltmaktan vazgeçmeyin. Ülkemiz için yapacağınız çok şey var. Yarattığınız güçlü değişim rüzgarıyla ezber bozmaya devam edeceksiniz” dedi. Bilecek, genç CEO’ları sivil toplum örgütlerinde daha fazla görev almaya davet etti.

Ödül alan genç CEO’lar (alfabetik sırayla)

İsimler
Şirket
A. Ozan Şener   
Sera Group Genel Müdürü
Akın Karali
Metal Yapı Konut Genel Müdürü
Alp Öğücü
Lila Kağıt Genel Müdürü
Atasay Kamer
Atasay Kuyumculuk CEO'su
Aykut Küçük
Nivak Group CEO'su
B. Çağdaş Çağlar
Çağdaş Holding CEO'su
Burak Kızılhan
AE Arma Elektropanç CEO'su
Burhan Alev
Vakıf Taşdelen Su Genel Müdürü
Can Sezen
Anavarza Bal CEO'su
Cihan Elbirlik
İnci GS Yuasa İcra Kurulu Başkanı
Dilara Altınkılıç Kutmangil
Detay Gıda CEO'su
Emre Kaşıkçı
Danone Türkiye Sütlü Ürünler Genel Müdürü
Enes Çizmeci
Hayat Kimya Genel Müdürü
Erbakan Malkoç
Dizayn VIP CEO'su
Erden Timur
NEF CEO'su
Eren Günhan Ulusoy
Ulusoy Un CEO'su
Ersin Şahin
Erin Motor Genel Müdürü
Fatih Karaca
Karaca CEO'su
Fırat İşbecer
Commencis CEO'su
Görkem Alapala
Alapala Grubu CEO'su
Hande Çilingir
İnsider CEO'su
Harika Güral
Güral Porselen CEO'su
İlker Sözdinler
Birleşik Ödeme Hizmetleri CEO
İlknur Tükek Omay
Sertex Genel Müdürü
İpek Kıraç
Sirena Marin CEO'su
İsmet Öztanık
Lucis Global& Lucis Intiative CEO'su
Kazım Köseoğlu
Esas Holding Gayrimenkul CEO'su
Mehmet Babacan
Babacan Holding CEO'su
Mehmet Göksu
Göksu Solar CEO'su
Mehmet Önen
Dardanel Önentaş Genel Müdürü
Mehmet Tara
Enka İcra Kurulu Başkanı
Mert Kutlu
Lens Yapı Grup CEO'su
Nur Hidayetoğlu
Hertz Türkiye Genel Müdürü
Nurettin Erzen
İncehesap.com CEO'su
Nuri Develi
Develi CEO'su
Onur Yazgan
Cerean Enerji Genel Müdürü
Önder Yiğit
Yiğit Group CEO'su
Polat Gülman
Gülman Grup CEO'su
Ruhi Molay
Mopak CEO'su
Serdar Altınbaş
F&S Invest Group CEO'su
Sinan Gider
Bant Boru CEO'su
Umut Boz
Nova Fashion Grup CEO'su
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