"40 Yaş Altı 40 Genç Ceo" ödüllerini aldı

Ekonomist Dergisi tarafından gerçekleştirilen “40 Yaş Altı 40 Genç Ceo Araştırması”nın Ödül Töreninin ilki gerçekleştirildi ve genç CEO’lar ödüllerini aldı.
Teknolojik gelişmelerin hızı, değişen yaşam tarzları, Y kuşağının farklılaşan ihtiyaçları, kişiselleştirilmiş ürün ve hizmet ihtiyacındaki artış iş dünyasında genç CEO’ların kendilerine daha fazla yer açmalarına kapı aralıyor. “40 Yaş Altı 40 Genç Ceo Araştırması” kapsamında Türkiye’nin Yeni Nesil Liderlerini ödüllendirildi.
Ekonomist olarak en son 2016 yılında yayımlanan 40 Yaş Altı 40 CEO Araştırmasında 16 isim 35 yaşın altındayken, bu yılki listede 19 yönetici 35 yaşın altında. Yine listedeki 40 ismin ortalama yaşı 34,7 ve yönettikleri ciro ise 2017 yılı rakamlarına göre 29,9 milyar TL. Bu gençlerin şirketlerinde ise yaklaşık 83 bin personel çalışıyor. Yapılan listede son iki yıl içinde yaşanan değişim, gençlik rüzgarının güçlü esmeye ve yaş ortalamasının düşmeye devam edeceğini gösteriyor.
“40 Yaş Altı 40 Genç Ceo Araştırması”, 25 Temmuz’da The Ritz-Carlton İstanbul Otel’de Türkiye’nin genç Ceo’larını bir araya getirdi.
Törenin açış konuşmasını yapan Ekonomist Dergisi’nin yayın direktörü Rauf Ateş, şunları söyledi: “Türkiye’de güçlü bir genç lider kadrosu ortaya çıkıyor. Yüz milyon TL’den birkaç milyar TL’ye kadar giden büyüklükteki şirketler, 40 yaş altındaki CEO’lara emanet ediliyor. Bir zamanlar sayıları birkaç olan bu genç liderlerin sayısı hızla artıyor, daha da artacak. Ekonomist dergisindeki arkadaşlarımızın titiz çalışmasıyla ortaya çıkan bu liste, genç liderleri teşvik etmek, yenilerinin ortaya çıkması için özendirici olmayı amaçlıyor.”
İş ve medya dünyasının yoğun ilgi gösterdiği ödül töreninde genç CEO’lara seslenen TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, “Hayatta seyirci değil, oyuncu olunuz. Elinizi taşın altına koymaktan korkmayınız. Asla vazgeçmeyiniz, pes etmeyiniz, karamsar olmayınız. Umut; korkudan daha güçlü olan tek duygudur. Genç arkadaşlarım; hayallerinizi gerçekleştirecek, bunun gibi daha nice başarılara imza atacaksınız. Hayallerinizi çoğaltmaktan vazgeçmeyin. Ülkemiz için yapacağınız çok şey var. Yarattığınız güçlü değişim rüzgarıyla ezber bozmaya devam edeceksiniz” dedi. Bilecek, genç CEO’ları sivil toplum örgütlerinde daha fazla görev almaya davet etti.
Ödül alan genç CEO’lar (alfabetik sırayla)
|İsimler
|Şirket
|A. Ozan Şener
|Sera Group Genel Müdürü
|Akın Karali
|Metal Yapı Konut Genel Müdürü
|Alp Öğücü
|Lila Kağıt Genel Müdürü
|Atasay Kamer
|Atasay Kuyumculuk CEO'su
|Aykut Küçük
|Nivak Group CEO'su
|B. Çağdaş Çağlar
|Çağdaş Holding CEO'su
|Burak Kızılhan
|AE Arma Elektropanç CEO'su
|Burhan Alev
|Vakıf Taşdelen Su Genel Müdürü
|Can Sezen
|Anavarza Bal CEO'su
|Cihan Elbirlik
|İnci GS Yuasa İcra Kurulu Başkanı
|Dilara Altınkılıç Kutmangil
|Detay Gıda CEO'su
|Emre Kaşıkçı
|Danone Türkiye Sütlü Ürünler Genel Müdürü
|Enes Çizmeci
|Hayat Kimya Genel Müdürü
|Erbakan Malkoç
|Dizayn VIP CEO'su
|Erden Timur
|NEF CEO'su
|Eren Günhan Ulusoy
|Ulusoy Un CEO'su
|Ersin Şahin
|Erin Motor Genel Müdürü
|Fatih Karaca
|Karaca CEO'su
|Fırat İşbecer
|Commencis CEO'su
|Görkem Alapala
|Alapala Grubu CEO'su
|Hande Çilingir
|İnsider CEO'su
|Harika Güral
|Güral Porselen CEO'su
|İlker Sözdinler
|Birleşik Ödeme Hizmetleri CEO
|İlknur Tükek Omay
|Sertex Genel Müdürü
|İpek Kıraç
|Sirena Marin CEO'su
|İsmet Öztanık
|Lucis Global& Lucis Intiative CEO'su
|Kazım Köseoğlu
|Esas Holding Gayrimenkul CEO'su
|Mehmet Babacan
|Babacan Holding CEO'su
|Mehmet Göksu
|Göksu Solar CEO'su
|Mehmet Önen
|Dardanel Önentaş Genel Müdürü
|Mehmet Tara
|Enka İcra Kurulu Başkanı
|Mert Kutlu
|Lens Yapı Grup CEO'su
|Nur Hidayetoğlu
|Hertz Türkiye Genel Müdürü
|Nurettin Erzen
|İncehesap.com CEO'su
|Nuri Develi
|Develi CEO'su
|Onur Yazgan
|Cerean Enerji Genel Müdürü
|Önder Yiğit
|Yiğit Group CEO'su
|Polat Gülman
|Gülman Grup CEO'su
|Ruhi Molay
|Mopak CEO'su
|Serdar Altınbaş
|F&S Invest Group CEO'su
|Sinan Gider
|Bant Boru CEO'su
|Umut Boz
|Nova Fashion Grup CEO'su