"40 Yaş Altı 40 Genç Ceo" ödüllerini aldı

Teknolojik gelişmelerin hızı, değişen yaşam tarzları, Y kuşağının farklılaşan ihtiyaçları, kişiselleştirilmiş ürün ve hizmet ihtiyacındaki artış iş dünyasında genç CEO’ların kendilerine daha fazla yer açmalarına kapı aralıyor. “40 Yaş Altı 40 Genç Ceo Araştırması” kapsamında Türkiye’nin Yeni Nesil Liderlerini ödüllendirildi.

Ekonomist olarak en son 2016 yılında yayımlanan 40 Yaş Altı 40 CEO Araştırmasında 16 isim 35 yaşın altındayken, bu yılki listede 19 yönetici 35 yaşın altında. Yine listedeki 40 ismin ortalama yaşı 34,7 ve yönettikleri ciro ise 2017 yılı rakamlarına göre 29,9 milyar TL. Bu gençlerin şirketlerinde ise yaklaşık 83 bin personel çalışıyor. Yapılan listede son iki yıl içinde yaşanan değişim, gençlik rüzgarının güçlü esmeye ve yaş ortalamasının düşmeye devam edeceğini gösteriyor.

“40 Yaş Altı 40 Genç Ceo Araştırması”, 25 Temmuz’da The Ritz-Carlton İstanbul Otel’de Türkiye’nin genç Ceo’larını bir araya getirdi.

Törenin açış konuşmasını yapan Ekonomist Dergisi’nin yayın direktörü Rauf Ateş, şunları söyledi: “Türkiye’de güçlü bir genç lider kadrosu ortaya çıkıyor. Yüz milyon TL’den birkaç milyar TL’ye kadar giden büyüklükteki şirketler, 40 yaş altındaki CEO’lara emanet ediliyor. Bir zamanlar sayıları birkaç olan bu genç liderlerin sayısı hızla artıyor, daha da artacak. Ekonomist dergisindeki arkadaşlarımızın titiz çalışmasıyla ortaya çıkan bu liste, genç liderleri teşvik etmek, yenilerinin ortaya çıkması için özendirici olmayı amaçlıyor.”

İş ve medya dünyasının yoğun ilgi gösterdiği ödül töreninde genç CEO’lara seslenen TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, “Hayatta seyirci değil, oyuncu olunuz. Elinizi taşın altına koymaktan korkmayınız. Asla vazgeçmeyiniz, pes etmeyiniz, karamsar olmayınız. Umut; korkudan daha güçlü olan tek duygudur. Genç arkadaşlarım; hayallerinizi gerçekleştirecek, bunun gibi daha nice başarılara imza atacaksınız. Hayallerinizi çoğaltmaktan vazgeçmeyin. Ülkemiz için yapacağınız çok şey var. Yarattığınız güçlü değişim rüzgarıyla ezber bozmaya devam edeceksiniz” dedi. Bilecek, genç CEO’ları sivil toplum örgütlerinde daha fazla görev almaya davet etti.

Ödül alan genç CEO’lar (alfabetik sırayla)