Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 6 başlıkta KDV ve ÖTV indirimine gidildiğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Vergi Denetim Kurulu Strateji Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.



6 başlıkta KDV ve ÖTV indirimine gidildiğini açıklayan Albayrak, bu indirimlerin 1 Kasım - 31 Aralık tarihi arasında uygulanacak.

Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;



- Vergi Denetim Kurulunu yeniden kurgulayacağız.



- Enflasyonla Topyekün Mücadele Programına destek veren firma sayısı 2 bin 500'ü aştı.



- 6 başlıkta KDV ve ÖTV indirimine gidiyoruz.



- Ticari araçlarda KDV indirimi yüzde 18'den yüzde 1'e düşecek.



- Mobilyada KDV yüzde 18'den 8'e inecek.



- Motor hacmi 1600 cc altındaki araçlarda ÖTV 15 puan inecek.



- Beyaz eşyada ÖTV sıfırlanacak.



- Tapu harcı indirimi ve konutta KDV indirimi sürecek.



- İndirimler yıl sonuna kadar sürecek.