6 başlıkta KDV ve ÖTV indirimi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 6 başlıkta KDV ve ÖTV indirimine gidildiğini açıkladı.

31 EKİM, 20180
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6 başlıkta KDV ve ÖTV indirimi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Vergi Denetim Kurulu Strateji Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

6 başlıkta KDV ve ÖTV indirimine gidildiğini açıklayan Albayrak, bu indirimlerin 1 Kasım - 31 Aralık tarihi arasında uygulanacak. 

Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

- Vergi Denetim Kurulunu yeniden kurgulayacağız.

- Enflasyonla Topyekün Mücadele Programına destek veren firma sayısı 2 bin 500'ü aştı.

- 6 başlıkta KDV ve ÖTV indirimine gidiyoruz.

- Ticari araçlarda KDV indirimi yüzde 18'den yüzde 1'e düşecek.

- Mobilyada KDV yüzde 18'den 8'e inecek.

- Motor hacmi 1600 cc altındaki araçlarda ÖTV 15 puan inecek.

- Beyaz eşyada ÖTV sıfırlanacak.

- Tapu harcı indirimi ve konutta KDV indirimi sürecek.

- İndirimler yıl sonuna kadar sürecek. 

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