Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 6 başlıkta KDV ve ÖTV indirimine gidildiğini açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Vergi Denetim Kurulu Strateji Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
6 başlıkta KDV ve ÖTV indirimine gidildiğini açıklayan Albayrak, bu indirimlerin 1 Kasım - 31 Aralık tarihi arasında uygulanacak.
Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;
- Vergi Denetim Kurulunu yeniden kurgulayacağız.
- Enflasyonla Topyekün Mücadele Programına destek veren firma sayısı 2 bin 500'ü aştı.
- 6 başlıkta KDV ve ÖTV indirimine gidiyoruz.
- Ticari araçlarda KDV indirimi yüzde 18'den yüzde 1'e düşecek.
- Mobilyada KDV yüzde 18'den 8'e inecek.
- Motor hacmi 1600 cc altındaki araçlarda ÖTV 15 puan inecek.
- Beyaz eşyada ÖTV sıfırlanacak.
- Tapu harcı indirimi ve konutta KDV indirimi sürecek.
- İndirimler yıl sonuna kadar sürecek.