ABD Kongresi ara seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçiler Senatodaki çoğunluğunu korudu. Ancak Demokratlar, sekiz yıl sonra Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu aldı.

ABD'de Kongrenin alt kanadı Temsilciler Meclisinin 435 üyesinin tamamının, üst kanat olan 100 sandalyeli Senatoda ise 35 sandalyenin değiştiği ara seçimler sona erdi. ABD'de yakın tarihin en önemli seçimlerinden biri olarak değerlendirilen ve ABD Başkanı Donald Trump için adeta bir referandum niteliğinde olan ara seçimlerden "ikiye bölünmüş bir Kongre" çıktı.

Ülkenin bazı eyaletlerinde hala sayım işlemleri devam ederken resmi olmayan sonuçlara göre Demokratlar, Temsilciler Meclisinde üstünlüğü Cumhuriyetçilerin elinden aldı. Senatoda ise Cumhuriyetçiler üstünlüklerini muhafaza etti.

Böylece 2020 yılındaki başkanlık seçimleri öncesinde ABD Kongresinde iki kutuplu bir dönem başlamış oldu.

Temsilciler Meclisinde Demokratların zaferi

Amerikan AP haber ajansının derlediği resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Demokratların Temsilciler Meclisinde 205 sandalyesine karşı Cumhuriyetçiler şu ana kadar 188 sandalye elde etmiş görünüyor.

Temsilciler Meclisinde üstünlüğü sağlamak için 218 sandalyeye ulaşmak gerekiyor. Demokratların kazanmasının kesin gözüyle bakıldığı eyaletler ve Cumhuriyetçilerin elinden aldığı sandalyelerin de eklenmesiyle bu partinin zafer kazandığı belirtiliyor.

Seçimlerden önce Temsilciler Meclisinde 237 Cumhuriyetçi ve 193 Demokrat Temsilci görev yaparken, 5 koltuk ise bazı nedenlerle boş bulunuyordu.

Demokrat Parti 3 eyalette Senatodaki sandalyesini kaptırdı

Seçimlerden önce Senatoda Cumhuriyetçilerin 51 senatörüne karşılık Demokratların 49 sandalyesi bulunuyordu.

100 sandalyenin 35'ini yeniden belirleyecek ara seçimlere girerken Cumhuriyetçilerde 9, Demokratlarda ise 26 sandalye yeni sahiplerini sonuçların ilan edilmesiyle bulacak.

Resmi olmayan sonuçlarına göre Demokratlar 3 eyalette koltuklarını Cumhuriyetçi isimlere kaptırdı.

Indiana'dan seçimi kazanan Cumhuriyetçi aday Mike Braun, Demokrat Partiye Senatodaki ilk koltuğunu kaybettiren isim oldu.

Ardından Kuzey Dakota'da seçimi kazanan Cumhuriyetçi aday Kevin Cramer, Demokrat Partiye Senatodaki ikinci koltuğunu kaybettirdi.

Son olarak da Missouri eyaletinde Cumhuriyetçi aday Josh Hawley, Demokrat Senatör Claire McCaskill'in önüne geçerek partiye 3. sandalyesini de kaybettirdi.

Demokratlar, 19 eyalette Senatodaki sandalyesini korurken, Cumhuriyetçiler de 6 eyalette koltuğunu muhafaza etti.

Resmi olmayan sonuçlara göre şu anda Senatoda Cumhuriyetçilerin 51, Demokratların ise 43 sandalyeye ulaştığı görülüyor.

6 eyaletin sonucu henüz açıklanmazken, Mississippi eyaletinde de 27 Kasım'da yapılacak seçimle 1 koltuk daha sahibini bulacak.

Uzmanlar, bölünmüş Kongre nedeniyle 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerine giden süreçte Trump'ın işinin zorlaşacağı görüşünde birleşiyor.

Trump'tan ilk açıklama: Muazzam bir başarı

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre seçimleri hakkında sosyal medyada Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Senatoda Cumhuriyetçilerin çoğunluğunu korumasına karşı ABD basınından yapılan ilk haberlere göre Temsiliciler Meclisinde üstünlüğü Demokratların ele geçirmesine rağmen Trump'ın bu sonuçları başarılı görmesi dikkati çekti.

ABD Başkanı Trump paylaşımında, "Muazzam bir başarı. Hepinize teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.

Trump göreve geldiğinde Washington'daki üç güç dengesinden biri olan Kongrede üstünlük Cumhuriyetçilerin elindeydi. Üstünlüğü Demokratların ele geçirmesi durumunda Kongrenin onayına ihtiyaç duyulan konularda Trump'ın hareket alanı daralmış olacak.