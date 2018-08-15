ABD'den ithalata ek vergi

Aralarında pirinç, alkollü içecekler, yaprak tütün, binek otomobil, güzellik veya makyaj malzemelerinin de olduğu ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanan ek vergi oranları iki kat artırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’nin yaptırımlarına karşı adımlarla cevap verileceğini açıklamasının ardından, bu konudaki ikinci adım ABD menşeli ürünlerin ithalatına uygulanan ek vergi oranlarının artırılmasıyla atılmış oldu.

25 Haziran tarihli mükerrer Resmi Gazete’de ABD menşeli 22 ürüne getirilen ek vergi oranları, dün yayınlanan başka bir kararla iki katına çıkarıldı.

Buna göre Alkol derecesi yüzde 80’den az olan alkollü içkilerde ek vergi oranı yüzde 140’a çıkarılırken, binek otomobillerin ek vergisi yüzde 120’ye yükseltildi. Böylece Haziran ayında artırılan vergilerle birlikte ABD’den yapılan ithalatta 300 milyon dolar olarak hesaplanan ek mali yükümlülük, bu kararla birlikte 600 milyon dolara yükselmiş oldu.

İthalatında ek mali yükümlülük tahsil edilecek bazı ABD menşeli ürünler ve uygulanacak yeni oranlar şöyle:

Bu kararın yayımı tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış eşyanın, bu kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmesi dahilinde, bu değişiklik kararından önceki ek mali yükümlülük oranları uygulanacak.