AB'de bütçe anlaşmazlığı

Avrupa Birliği kurumları arasında 2019 yılı genel bütçesi için yapılan müzakereler sonuçsuz kaldı.

20 KASIM, 20180
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AB'de bütçe anlaşmazlığı

Avrupa Parlamentosu (AP) ile AB Konseyi arasındaki 2019 yılı bütçe görüşmelerinden uzlaşı çıkmadı. Müzakerelere ilişkin yasal süre dün gece yarısı itibariyle doldu. Buna göre AB Komisyonunun yeni bir bütçe önermesi gerekiyor.

Bütçeden sorumlu Komisyon üyesi Günther Oettinger, yıl sonundan önce anlaşmaya varılabilmesi için önümüzdeki günlerde yeni bir bütçe önereceklerini söyledi.

AB Konseyi, 2019 bütçesinde gelirlerin 164,1 milyar euro, harcamaların 148,2 milyar euro olması yönünde pozisyon almıştı. AP ise bütçede gelirlerin 166,3 milyar euroya, harcamaların 149,3 milyar euroya çıkartılmasını talep etmişti.

Anlaşma sağlanamadığı takdirde AB bütçesi 2019 için öngörülen artışa yer verilmeksizin aydan aya uzatılacak.

AP'nin geçen yılın bütçesinde araştırma programları için harcanmamış fonların yeni bütçede kullanılmasını ve Türkiye'deki Suriyelilere sağlanacak ikinci 3 milyar euroluk mali desteğe AB bütçesinden daha az katkı sağlanmasını talep etmesi gibi konular AB Konseyi tarafından kabul edilmedi.

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