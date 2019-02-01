AB'ye çelik satışında kota dönemi

Yarından itibaren Temmuz 2021'e kadar AB'ye çelik satışı kotalara tabi olacak.

Avrupa Birliği'nin, AB'nin çelik ithalatına getireceği sınırlamalar cumartesi günü uygulamaya geçecek.

Avrupa Komisyonu Ocak ayında yaptığı açıklamada, AB ülkelerinin "koruma önlemleri" koyma planını desteklediğini ve kesin tedbirlerin Şubat ayı başlarında yürürlüğe gireceğini söylemişti.

Avrupalı üreticilerin endişelerini yatıştırmak için tüm çelik ithalatı Temmuz 2021'e kadar kotalara tabi olacak.

AB'ye başlıca çelik ihraç eden ülkeler Türkiye, Ukrayna Çin, Hindistan, Rusya ve Güney Kore.