Albayrak'tan finans merkezi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, twitter hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul’a yakışan finans merkezini en kısa sürede ülkemize kazandıracağız" yazdı.

26 NİSAN, 20190
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Albayrak'tan finans merkezi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Finans Merkezi'nin en kısa sürede faaliyete geçeceğini söyledi. 

Bakan Albayrak twitter hesabından yaptığı açıklamada "Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. Murat Kurum ile birlikte, tüm ilgili kurum, müteahhit ve bürokratların katılımıyla İstanbul Finans Merkezi toplantımızı gerçekleştirdik. İstanbul’a yakışan finans merkezini en kısa sürede ülkemize kazandıracağız" yazdı.







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