Albayrak'tan 'yeni paket' açıklaması

Albayrak sanayi üretiminde pozitif trendin devam ettiğini belirterek "Kamu bankalarımızla birlikte açıklayacağımız paket ile sektörümüzdeki dengelenmeye büyük katkı sağlayacağız" dedi.

14 MAYIS, 20190
Paylaş Tweet Paylaş
Albayrak'tan 'yeni paket' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, Türkiye İstatistik Kurumunun bugün açıkladığı mart ayı sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sanayi üretim verileriyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Albayrak; "Sanayi üretimindeki pozitif trend devam ediyor. Özellikle kamu bankalarımızla birlikte açıklayacağımız paket ile sektörümüzdeki dengelenmeye büyük katkı sağlayacağız" dedi.

Varank'tan sanayi üretimi değerlendirmesi

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Twitter hesabından, Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı mart ayı sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Sanayi üretiminin martta yüzde 2,1'lik artışla aylık bazdaki pozitif seyrini sürdürmeye devam ettiğine dikkati çeken Varank, "Pozitif seyre katkı sağlayan sermaye malları ve ara malı üretimindeki artışlar, reel sektörümüzün ekonomiye olan güvenini göstermesi açısından önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, 2023'e kadarki seçimsiz dönemde katma değerli üretim öncülüğünde büyümek için çalıştıklarına işaret ederek, özel endüstri bölgeleri gibi yeni projelerle üreten ve istihdam sağlayan sanayicilerin yanında durmaya devam edeceklerini bildirdi.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Amazon kendi havalimanını yapıyor

Amazon kendi havalimanını yapıyor

Çiftçiden 'kredi faizi' talebi

Çiftçiden 'kredi faizi' talebi

"GTS kararı hedeflerimizle çelişiyor"

"GTS kararı hedeflerimizle çelişiyor"

Yorum Yaz




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.