Albayrak sanayi üretiminde pozitif trendin devam ettiğini belirterek "Kamu bankalarımızla birlikte açıklayacağımız paket ile sektörümüzdeki dengelenmeye büyük katkı sağlayacağız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, Türkiye İstatistik Kurumunun bugün açıkladığı mart ayı sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sanayi üretim verileriyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Albayrak; "Sanayi üretimindeki pozitif trend devam ediyor. Özellikle kamu bankalarımızla birlikte açıklayacağımız paket ile sektörümüzdeki dengelenmeye büyük katkı sağlayacağız" dedi.

Varank'tan sanayi üretimi değerlendirmesi

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Twitter hesabından, Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı mart ayı sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Sanayi üretiminin martta yüzde 2,1'lik artışla aylık bazdaki pozitif seyrini sürdürmeye devam ettiğine dikkati çeken Varank, "Pozitif seyre katkı sağlayan sermaye malları ve ara malı üretimindeki artışlar, reel sektörümüzün ekonomiye olan güvenini göstermesi açısından önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, 2023'e kadarki seçimsiz dönemde katma değerli üretim öncülüğünde büyümek için çalıştıklarına işaret ederek, özel endüstri bölgeleri gibi yeni projelerle üreten ve istihdam sağlayan sanayicilerin yanında durmaya devam edeceklerini bildirdi.