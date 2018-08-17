"Aynı şekilde karşılık vereceğiz"

Ticaret Bakanı Pekcan, ABD Hazine Bakanı'nın 'Türkiye'ye yaptırım uygulamayı sürdüreceğiz' açıklamasına tepki gösterdi.

17 AĞUSTOS, 20180
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"Aynı şekilde karşılık vereceğiz"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD'nin yaptırım kararı alması durumunda buna karşılık vereceklerini duyurdu.

Pekcan yaptığı açıklamada, "ABD yaptırımlarına Dünya Ticaret Örgütü kurallarına bağlı olarak karşılık verdik ve vermeye devam edeceğiz." diye konuştu. 

Bakan Pekcan, "En kısa sürede ekonomimizle ilgili göstergeler olması gerektiği gibi istikrarlı seviyelere oturacaktır." ifadelerini kullandı. 

ABD Hazine Bakanı dün, rahip Brunson'ın bırakılmaması halinde Türkiye'ye yönelik olarak yapmayı planladıkları daha fazla şey olduğunu söyleyerek yeni yaptırım sinyali vermişti.

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