Belediyelere vergi kesintisi yok

Belediyelerin borçlarına karşılık vergi gelirlerinden 2019'un ilk çeyreğinde kesinti yapılmayacak.

23 KASIM, 20180
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Belediyelere vergi kesintisi yok

Belediyeler, il özel idareleri ve bağlı kuruluşların borçlarına karşılık vergi gelirleri üzerinden ayrılacak paylardan 2019 yılının ilk çeyreğinde kesinti yapılmayacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan cumhurbaşkanı kararına göre, bu kurumların, borçlarına karşılık vergi gelirleri üzerinden ayrılacak paylardan 2019'un ocak, şubat ve mart aylarında yapılacak kesinti oranı, SGK'ya olan borçlar haricinde yüzde sıfır olarak belirlendi.

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