Bireysel Emekilik Sistemi'nde (BES), çalışanları ilgilendiren Otomotik Katılım'la ilgili ortaya atılan iddialar, sektör temsilcileri tarafından yalanlandı.

Avustralya modeline dayandırılarak getirileceği yönünde kulis haberlere konu olan ‘emekli olana kadar çıkış yok’ şeklindeki uygulamalara ilişkin çalışma yapıldığı bilgisinin gerçek dışı olduğu belirtildi.

Milliyet'ten Kadife Şahin'in haberinde, sigortacılık sektörü üst düzey yöneticilerinin verdiği bilgiye göre, bu kapsamda ne kamu tarafında ne de özel sektör tarafında her hangi bir çalışma veya öneri üzerinde durulmuyor.

Bu tür uygulamaların sisteme yarar değil zarar getireceğini ifade eden bir sigorta şirketi CEO’su “Avustralya modeli diye bir şey yok. Bu modele göre ölüm ve ciddi hastalıklar dışında emekli olana kadar BES’ten çıkılamayacak. Diğer koşul ev sahibi olmak. İlk kez ev sahibi olacaklar BES’ten çıkıp birikimini de evin peşinatı olarak kullanacak. Bu durumda ev peşinatının yüzde 25’ini de devlet vermiş olacak. Özetle böyle ifade edilen bu modelin bizim ülkemiz için düşünülmesi söz konusu değil” dedi.

Öte yandan, sistemde kalmanın 3 yıl zorunlu hale getirilmesi için başlatılan çalışmanın devam ettiği de haberde yer aldı.