Habertürk'ten Selim Karahan'ın haberine göre, 8 Mayıs'ta kritik bir direnç seviyesiyesi olarak gösterilen 6000 doları aşan Bitcoin haftasonu 7000 doların üzerine çıkarken dün gece saatlerinde de 8000 doların üzerine tırmandı. Böylece yaklaşık 10 ay sonra ilk kez bu seviyenin üzerine çıkmış oldu. Bu sabah itibarıyla 1 Bitcoin 8001 dolardan işlem görüyor. Bu rakam önemli kripto para platformlarındaki fiyatların ortalamasını yansıtıyor. Anlık olarak 8 bin 50 ve 7 bin 950 dolar arasında adeta dans eden Bitcoin henüz 8000 dolarlık seviyeyi kalıcı olarak kırabilmiş değil.

İŞLEM HACMİ 31 MİLYAR DOLAR

10 ayın ardından 8000 doların üzerini gören Bitcoin son 24 saatte dolar karşısında yüzde 13 değerlenmiş oldu. 2018 yılını 3 bin 829 dolardan kapatan dünyanın en popüler kripto para birimi böylece dolar bazında yatırımcısına beş buçuk ayda yüzde 108 kazandırmış oldu. Bitcoin'in dolar karşısındaki aylık yükselişi ise yüzde 58'e ulaştı. Bitcoin işlemlerinin hacmi ise son 24 saate 31 milyar doları gördü.

RIPPLE DA ŞENLİĞE KATILDI

Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük ikinci kripto parası olan Ethereum da son 24 saatte dolar karşısında yüzde 10'luk artışla 208 dolarlık değere ulaştı. Kripto paralarda hızlı bir yükseliş yaşanırken nispeten sakin bir ay geçiren Ripple da bugün 'boğa' piyasasındaki yerini aldı. En büyük üçüncü kripto para birimi olan Ripple bir günde yüzde 20.5 yükselerek 0.39 doları gördü. Bitcoin 6000 dolarlık kritik seviyeyi kırarken çeşitli finansal kuruluşların ve teknoloji şirketlerinin kripto paralara artan ilgisi etkili olmuştu. Ancak bu seviye kırıldıktan sonra kripto para piyasalarını etkileyecek önemli bir haber akışı olmadı.

SERT DÜŞÜŞLER UNUTULMAMALI

Diğer bir deyişle şu anda kripto paralarda 'duyan geliyor' yükselişi yaşanıyor. Bunun yanında küresel piyasalarda ABD-Çin ticaret savaşı sebebiyle yaşanan gerilim geleneksel yatırım araçlarında düşüşe yol açıyor. Bu durum kripto para piyasasına ilgiyi artırıyor. Dolayısıyla piyasadaki büyük oyuncuların kâr satışı yapması durumunda fiyatlarda hızlı düşüşler yaşanma olasılığı bulunuyor. Bitcoin'in kısa geçmişi bu tarz sert düşüşlerle dolu. 17 Aralık 2017’de değeri 19 bin doların üzerine tırmanan Bitcoin 16 Aralık 2018’de 3 bin 200 dolara kadar düşmüştü. 2018 yılını ise 3 bin 829 dolardan kapattı. Birçok küçük yatırımcı şu anda okuduğunuz haber gibi 'yükseliş' haberlerini okuyarak Bitcoin zirveye yaklaştığında alım yapmış dolayısıyla kısa sürede büyük zarar etmişti. Bu sebeple yüksek fiyat oynaklığının yaşandığı bu piyasaya girmek istiyorsanız sadece gözden çıkarabileceğiniz bir meblağ ile alım yapmanız tavsiye ediliyor.