Bitcoin'in piyasa değeri eridi

Bitcoin sert düştü, kripto paranın toplam piyasa değeri 100 milyar doların altına geldi.

15 KASIM, 20180
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Bitcoin'in piyasa değeri eridi

Bitcoin'in piyasa değeri bu sabah, Ekim 2017'den bu yana ilk kez 100 milyar dolar seviyesinin altına düştü ve 96,17 milyar dolar civarına geldi.

Kripto paranın fiyatı son 24 saatte 5.390 dolara kadar geriledikten sonra şu sıralarda yüzde 11,75 kayıpla 5.534 dolardan işlem görüyor.

Uzmanlar Bitcoin'de dün öğleden sonra başlayan sert düşüşün ardında makul bir gerekçe bulunmadığını belirtiyor.

Bitcoin'in toplam piyasaya değeri 17 Aralık 2017'de 336 milyar dolara, fiyatı ise yaklaşık 20 bin dolara kadar çıkmıştı.

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