‘’Black Friday’’ zamanı, hem online hem de mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanların sayısı geçtiğimiz yıllara göre büyük artış gösteriyor.

Son yılların yükselen trendi ‘’Black Friday’’ Türkiye pazarında büyük ilgi görüyor. Tüketiciler tarafından yılın heyecanla beklenen bu zamanında, farklı satış kanallarından alışveriş yapılıyor. ‘’Black Friday’’ zamanı, hem online hem de mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanların sayısı geçtiğimiz yıllara göre büyük artış göstermekte.

Küresel Reklam Teknolojileri Pazarı Lideri Criteo’nun 10 Türk perakendeciyi baz alan araştırmasına göre; 2016’dan 2017’ye ‘’Black Friday’’ döneminde online satış oranı %201’i artarken, bu oran mobil uygulamalar üzerinde %412’ye ulaşıyor. Genel olarak, geçmişten günümüze tüketim alanındaki bu artışlar şunu gösteriyor ki ‘’Black Friday’’ Türkiye pazarında yıldan yıla güçleniyor.

Tüketicilerin Aklına Giren Markalar Kazanıyor

Tüketiciler, ‘’Black Friday’’ öncesi bir nevi hazırlık yaparak neyi nereden alacaklarıyla ilgili araştırma yapıyorlar. Bu noktada perakendeciler için önemli olan; ‘’Black Friday’’ öncesi dönemde tüketicilerin hafızasında yer edinmek ve tüketicileri etkilemek.

Criteo Genel Müdürü Murat Kalafat, ‘’Black Friday’’ dönemiyle ilgili olarak şu değerlendirmeyi yapıyor: ‘’Tüketiciler, ‘’Black Friday’’ döneminde çok fazla seçenek olduğundan karar vermekte zorlanıyorlar ve normal zamana göre sepeti terk etme eğilimleri ciddi oranda artıyor. Bu sebeple ‘’Black Friday’’ döneminde bütçe ve medya satın alma stratejilerini iyi planlayan markalar, rekabette ön plana çıkarak kullanıcıların karar vermedeki son aşamasında akla gelen ilk marka olarak pastadan daha büyük pay alabiliyorlar.”