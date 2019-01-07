Brexit anlaşması için yeni tarih

İngiltere Başbakanı May'in Brexit anlaşması 15 Ocak'ta parlamentoda oylanacak.

7 OCAK, 20190
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Brexit anlaşması için yeni tarih

İngiltere Başbakanı Theresa May'in Avrupa Birliği ile vardığı Brexit anlaşmasının 15 Ocak Salı günü parlamentoda oylanacağı bildirildi.

May, Brexit anlaşmasının parlamentoda büyük bir farkla reddedileceği kaygısıyla, Aralık 2018'de yapılması beklenen oylamayı ertelemek zorunda kalmıştı.

Hükümet daha önce oylamanın 14 Ocak haftasında yapılacağını söylemişti.

May dün yaptığı açıklamada, anlaşmanın reddi halinde İngiltere'nin alışılmadık bir durumla karşı karşıya kalacağını söyledi.

May hükümetinden 10 bakan son 6 ayda Brexit gerekçesiyle istifa ederken, Başbakan May'de aralık ayında ancak 117'ye karşı 200 oyla güven oyu alabilmişti.


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