İngiliz Parlamento'su AB ile varılan Brexit anlaşmasını 11 Aralık'ta oylayacak. Eğer milletvekilleri anlaşmayı reddederlerse, İngiltere'nin AB'den hiç çıkamaması söz konusu olabilir.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit için bir B planı hazırlamaya değil, 11 Aralık'ta yapılacak parlamento oylamasında milletvekillerinin AB ile vardığı anlaşmayı desteklemelerini sağlamaya odaklandığını söyledi.

May'in Avrupa Birliği ile vardığı anlaşma, ülkenin mart sonunda AB'den ayrılacak olmasına rağmen yakın ticaret ilişkilerinin devamını öngörüyor ancak May'in anlaşmayı parlamentoda onaylatma ihtimali giderek zora giriyor.

Anlaşma hem AB karşıtları hem de May'in kendi partisi içindeki AB yanlıları tarafından eleştiriliyor. Muhalefet partileri ve May hükümetini oylarıyla destekleyen küçük bir Kuzey İrlanda partisi anlaşmaya ret oyu vereceklerini söylediler.

Anlaşmasız çıkış ya da hiç çıkmamak

Bugün Arjantin'de başlayacak G20 zirvesine giden May dün uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Her bir parlamenterden Brexit referandumunun sonucunun hayata geçmesini, bunun, ulusal çıkarlar doğrultusunda ve işlerini ve geçimlerini koruyacağı için kendi seçmenlerinin yararına olacak şekilde yapılmasını düşünmelerini istiyorum" dedi.

May, eğer milletvekilleri anlaşmayı reddederlerse, dünyanın beşinci büyük ekonomisi olan İngiltere'nin AB'den anlaşmasız çıkmasının ve hatta hiç çıkamamasının söz konusu olabileceğini söyledi.

Anlaşma reddedilirse bu iki seçenekten hangisinin daha olası olduğu sorusuna May, "Henüz oylama yapılmadı. AB ile yaptığımız anlaşmaya odaklanalım" şeklinde yanıt verdi.

AB yeniden müzakereye isteksiz

Parlamento'da bu konudaki müzakereler 4 Aralık'ta başlayacak ve nihai oylama 11 Aralık'ta yapılacak. Bazı milletvekilleri, anlaşma reddedilirse May'in Brüksel'e giderek AB ile yeni bir anlaşma arayacağını düşünüyor ancak AB, müzakereleri yeniden açmak gibi bir isteği olmadığını açıkça söyledi.

Anlaşmanın parlamentoda reddedilmesinin daha büyük bölünmelere ve belirsizliklere yol açacağını söyleyen May, "Ülke olarak Avrupa Birliği dışında gerçek bir refaha ulaşabileceğimize inanıyorum. Bizim için AB dışında, üye olarak yararlanamadığımız fırsatlar bulunduğuna inanıyorum. Ancak bölünmüş bir ülke refaha kavuşamaz" dedi.