Brexit anlaşmasının ardından Theresa May hükümetinin Brexit ve Kuzey İrlanda bakanları istifa etti. İstifalar sonrası İngiliz sterlini yüzde 1,5'in üzerinde değer kaybetti.

Birleşik Krallık ve AB arasında varılan Brexit anlaşmasının ardından İngiltere Brexit Bakanı Dominic Raab ve Kuzey İrlanda Bakan Sheilesh Vara istifa ettiğini açıkladı.

Raab, istifa sonrası yaptığı açıklamada Kuzey İrlanda için yapılan önerilerin Birleşik Krallık'ın bütünlüğünü tehdit ettiğini söyledi. Raab, "Önerilen anlaşmanın şartları ülkeye verdiğimiz sözler ile bağdaştırılamaz." diye konuştu.

Bu sabah erken saatlerde Bakan Vara da istifa mektubunu Başbakan Theresa May'e gönderdi.

Mektubunda AB Komisyonu ile görüş birliğine varılan ve hükümet üyelerinin çoğunluğunun desteklediği Brexit anlaşmasından duyduğu üzüntüyü ifade eden Vara, bu anlaşmaya kendisinin destek veremeyeceğini vurguladı.

Vara, Birleşik Krallık'ın AB'den geri çekilme şartlarını ortaya koyan anlaşmanın, seçmenlerin taleplerini karşılamadığını savundu.

İstifalar sonrası sterlin dolar karşısında yüzde 1,50 değer kaybetti ve 1,2818'e geldi. Sterlin/euro da yüzde 1,40 kayıpla 1,1328'de. İngiliz para birimi TL karşısında ise yüzde 1,80 kayıp yaşadı. Sterlin/TL saat 12:45'te 6,9800'da yer aldı.