"Brunson olayının ekonomimizle alakası yok"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle bulunduğu New York'ta gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Reuters ile yaptığı söyleşide, "Şu an ülkemizdeki ekonomik sıkıntı öyle zannedildiği gibi abartılacak bir sıkıntı süreci değil. Bunu Türkiye kendi imkanlarıyla çok kısa zamanda aşacaktır, bunun da emareleri görülmeye başlanmıştır." dedi. Erdoğan, "Rahip Brunson olayının bizim ekonomimizle yakından uzaktan alakası yoktur." ifadelerini kullandı.

"Temenni ediyorum ki TCMB'nin beklentileri gerçekleşir"

TCMB'nin son faiz kararını değerlendiren Erdoğan, "Merkez Bankası'nın bağımsızlığının bir ifadesidir; cumhurbaşkanı olarak bu tasarrufumda olan bir şey değil. Şu andaki durumda Merkez Bankası yüksek faiz uygulamasıyla bir çözüm olacağı istikametinde herhalde bu kararı verdi. Temenni ediyorum ki TCMB'nin bu beklentileri gerçekleşir, çünkü bunun bir de olumsuz istikamette enflasyon durumu var." ifadelerini kullandı. Yüksek faize karşı olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Yüksek faiz girişimcinin, yatırımcının adımlarını olumsuz etkileyecektir." açıklamasını yaptı.

"Ne karar verilir bilemem"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahip Brunson'ın dava süreci ile ilgili olarak şöyle konuştu: "Terör örgütleriyle münasebeti olduğu için gözaltına alındı ve tutuklandı; 12 Ekim'de mahkemesi var, ne karar verilir bilemem, göreceğiz. Yargılanmakta olan bir kişiyi "bıraktım hadi git" deme hakkına ne cumhurbaşkanı olarak ben, ne de başkaları yetkilidir."

Almanya ile ilişkiler

"Almanya'ya ABD sonrası ziyarette bulunacağım" diyen Erdoğan, "Türkiye Almanya ilişkilerini o eski sıcak dönemine yeniden taşımak istiyoruz. Türkiye-Almanya ilişkileri ticari noktada çok çok yüksekti;bunu yeniden o seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Esed'i kabul etme lüksümüz yok"

Erdoğan, Rusya ile varılan İdlib mutabakatı için bütün çalışmaların yürütülmekte olduğu bilgisini paylaşarak, İdlib halkının da beklentisinin bu olduğunun altını çizdi. Radikal grupların İdlib'de silahtan arındırılmış bölgeden çıkışlarının başladığını bildiren Erdoğan, "50 bin-60 bin kişi tekrar geri dönmüş vaziyette." şeklinde konuştu. Erdoğan, "Esed'in Suriye'nin başında karşısında kalmasını kabul etmek gibi bir lüksümüz yok." ifadesini kullandı.