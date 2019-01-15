Bütçe hedefi tutturuldu

Bakan Albayrak, 2018 yıl sonu bütçe açığının YEP hedefine paralel 72,6 milyar lira olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yıl sonu bütçe açığının 72,6 milyar lira olduğunu açıkladı.

Albayrak, "Yeni Ekonomik Program'da yıl sonu bütçe açığını 72,1 milyar TL olarak öngörmüştük. Bütçe açığı gerçekleşmesi, hedefimiz ile uyumlu olarak 72,6 milyar lira olmuştur" dedi.

Bütçe, 2017 yılında 47,8 milyar TL açık vermişti.

Albayrak'ın konuşmasından satır başları:

- YEP'te yüzde 1,9 olarak belirlediğimiz bütçe açığının milli gelire oranı hedefini böylece tutturmuş olduk

- Aralık ayında bütçe açığı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,1 oranında azalış göstererek 18,1 milyar TL olarak gerçekleşti

- Aralık ayında bütçe gelirleri yüzde yüzde 19,9 oranında artış göstererek 55,9 milyar TL'den 67,0 milyar TL tutarına ulaştı

- Ocak-aralık dönemi bütçe gelirleri yüzde 20,2 oranında arttı ve 757,8 milyar TL tutarına ulaştı

- Ocak-aralık dönemi vergi gelirleri yüzde 15,8 oranında artış göstererek 621,3 milyar TL tutarına çıktı

- Ocak-aralık dönemi bütçe giderleri yüzde 22,4 oranında artarak 830,5 milyar TL oldu

- Geçirdiğimiz zor döneme rağmen mali disiplinden asla taviz vermedik, YEP ile uyumlu bütçe performansı ile 2018'i tamamladık



