Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu hakkında Genel Kurulu'a hitap etti.

TBMM Genel Kurulu'nda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerinde görüşmeler başladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bütçe görüşmeleri kapsamında milletvekillerine hitap etti. Albayrak'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Büyüme

Yılın 3.çeyreğinde iç talep ivme kaybetmiştir, ancak aldığımız tedbirlerle olumsuzlukları en aza indirdik.

Türkiye tarihin en büyük kur saldırısına rağmen büyüdü ve bu büyüme sürdürülebilir patikada devam edecektir.

Ekonomik aktivitedeki göreceli ivme kaybı ülkelerdeki büyüme kaybından kaynaklanmıştır. Küresel ekonomide aşağı yönlü risk faktörleri ağırlığını koruyor.

Finansal istikrarı desteklemek amacıyla gerekli tedbirler alındı, bunun finansal piyasalar üzerinde olumlu etkileri görülmeye başlandı.

Sıkı para ve maliye politikaları uygulanan bir büyüme politikası izlenecektir.

Enflasyon

Enflasyona dair gelişmelerde döviz, enerji, işlenmemiş gıda ve güçlü talep artışı belirleyici oldu.

Dengelenme süreci enflasyon göstergelerinde de etkisi gösterdi. 2018 yılı aralık ayında da enflasyonla mücadelede güçlü performans yakalayacağız.

Beklentiler

2018'de yüzde 3.8, 2019 yüzde 2.3 büyüme öngörüyoruz. Yine 2018'de işsizlik verisini yüzde 11,3 seviyesinde öngörüyoruz.

2018'de 170 milyar dolar ihracat hedefimize ulaşacağız. Bu yıl cari açığın da 36 milyar doların altında olmasını öngörüyorum.

Merkezi hükümet bütçe açığının GSYH'ye oranını 2018 yılında yüzde 1.9, 2019 yılında yüzde 1.8 olacağını öngörüyoruz.

Merkezi yönetim bütçe giderlerinin 2018'de 821.8 milyar TL, gelirlerinin 749.6 milyar TL, bütçe açığının 72.1 milyar TL olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 2019'da ise bütçe açığının 80.6 milyar TL olmasını bekliyoruz.

2019 bütçesi

Bütçemizde tek seferlik gelirlere yer vermedik. Tek seferlik gelirler kalıcı harcamaların finansmanı için düşünülmedi.

Bütçemizin en önemli özelliği tasarruftur. Özellikle altyapı yatırımları bir doygunluğa ulaştığı için bu noktada tasarruf var.

2019 bütçesinden sağlığa 157 milyar TL kaynak ayırdık. Bütçe giderlerinin yüzde 17'sini, 161 milyar TL'yi eğitime ayırıyoruz.

Yerel yönetimlere ayrılan kaynak miktarı artırıldı ve 93,6 milyar TL'ye ulaştı. Sosyal harcamalara ayrılan kaynağı 62,1 milyar TL'ye çıkardık, bu da bütçenin yüzde 6,5'ine denk gelmektedir.

Reel sektörü desteklemeyi sürdürüyoruz. Reel kesim kesintileri için 32,8 milyar TL kaynak ayırıyoruz. Bütçeden tarıma ise 26,5 milyar TL kaynak ayırdık.

VDMK ihracı

Sermaye piyasalarında ekim ayında dolar cinsinden çok başarılı bir ihraç gerçekleştirdik, 3 katı taleple karşılaştık. Hazine ihracı, duyulan güvenin göstergesi açısından önemli.

Sermaye piyasalarının geliştirilmesi ve derinleştirilmesi stratejisi kapsamında VDMK ihracını geçtiğimiz hafta gerçekleştirdik.

VDMK ihracına 118 farklı yatırımcıdan talep geldi, başarılı ihraçlar atılan adımların küresel finansal çevrelerde ne kadar güçlü karşılık bulduğunu ortaya koymuştur.

Çok kısa bir süre içerisinde Hazine garantili bir altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı daha gerçekleştireceğiz.

Vergi indirimleri

Etkin olmayan vergi indirim ve istisnalarını kaldıracağız.

Mecbur olmadıkça yeni vergi indirimleri ve istisnaları getirmeyeceğiz.