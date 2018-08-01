Capital500'de müthiş atılım!

Türkiye’nin 500 büyük şirketini ortaya koyan Capital500 araştırması yayınlandı. Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin ciroları 2017'de nominal olarak yüzde 31,0, reel olarak da yüzde 18,3 büyüdü.

1 AĞUSTOS, 20180
Paylaş Tweet Paylaş
Capital500'de müthiş atılım!

Capital Dergisi, bu yıl 21’ncisini hazırladığı Türkiye’nin 500 büyük şirketini ortaya koyan Capital500 araştırmasını ağustos sayısında yayınladı. Hem dünya hem Türkiye için rekor büyüme yılı olan 2017’de Türkiye’nin 500 büyük şirketinin performansı da göz dolduruyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin ciroları nominal olarak yüzde 31,0, reel olarak da yüzde 18,3 büyüdü. Şirketlerin kârı da nominal yüzde 67,1, reelde de yüzde 50,8 arttı. Milyar TL cirolu şirketler kulübü 68 yeni şirketin katılımıyla 302’ye yükseldi. 

ZİRVE YİNE TÜPRAŞ'IN

Listenin ilk sırasında 53 milyar 948 milyon 110 bin TL ciroyla Tüpraş yer alıyor. Onu ikinci sırada 39 milyar 779 milyon TL ciroyla THY, üçüncü sırada ise 38 milyar 515 milyon 999 bin TL ciroyla Petrol Ofisi izliyor. Listede en son sırada bulunan 500’üncü Arslan Alüminyum’un cirosu ise  592 milyon 38 bin TL.

2017’de dünya ekonomisi son 6 yılın en yüksek büyüme hızına ulaştı ve yüzde 3,8 oranında büyüdü. Avrupa Birliği ülkelerinde bu büyüme yüzde 2,5 olurken dünyanın son 10 yılda en hızlı gelişen ülkeleri Çin yüzde 6,9, Hindistan yüzde 7,1 ve Endonezya yüzde 5,1’lik bir büyüme kaydetti. Bu konjonktürde Türkiye ise önemli bir büyümeye imza attı. Türkiye ekonomisi, 2017’de kaydettiği yüzde 7,4’lük büyüme oranı ile OECD ülkeleri içinde yüzde 8,4 büyüyen İrlanda’dan sonra en hızlı büyüyen ülke oldu. Dünyadaki büyüme trendinin ülkemize olumlu yansımasının yanı sıra içerde büyümenin en büyük tetikleyicisi olarak Kredi Garanti Fonu uygulaması ve ekonomik faaliyeti desteklemeyi hedefleyen teşvikler öne çıktı.

Bu tabloda özel sektörün aynası Capital500 şirketlerinin performansına gelince…  2016 yılında nominal olarak yüzde 10,2 büyüme yaşayan Capital500 şirketlerinin toplam cirosu, 2017 yılında yüzde 31,0 oranında büyüyerek son 10 yılın en ciddi artışını sergiledi. Reel anlamda da 2016’da yüzde 2,3’lük büyüme yaşayan Capital500 cirosu, geçtiğimiz yıl yüzde 18,3’lük büyüme yakaladı. Bu oran da 2011’den itibaren yaşanan en yüksek büyüme oranı.

KÂRLILIK REKOR KIRDI

2017 yılının olumlu finansal sonuçları kârlılıkta da kendini net olarak gösteriyor. Her ne kadar seçim öncesinin belirsizliği, kurlardaki dalgalanmalar, yükselen enflasyon ve girdilerdeki maliyet artışları yıl boyunca şirketlerin gündemlerindeki yerini korusa da en çok kâr konusunda hassas olan şirketler, bu yaklaşımlarının meyvelerini topladı.

2016 yılında Capital500’de nominal olarak kârlılık yüzde 11 oranında artış kaydederken, 2017’de bu artış yüzde 67,1’e çıktı. Bu son 10 yılı baz aldığımızda da en yüksek artış.

Reele baktığımızda aynı artışı görmek mümkün. 2016’da reelde yüzde 2,7 oranında yükselen Capital500 şirketlerinin toplam kârı, 2017’de yüzde 50,8 arttı.

Zarar açıklayan şirketlerin sayısında da düşüş dikkat çekiyor. 2016’da 317 şirket kârını açıklarken 2017’de 311 şirket kârını paylaştı. Ancak 2016’da 317 şirketten 56’sı zarar ederken, bu yıl 311 şirketten sadece 34’ü zarar yazdı.

DEVLERİN PAYI DEĞİŞTİ Mİ?

Capital500’ün zirvesinde son 5 yıldır devlerin payı giderek düşüyordu. İlk 10 şirketin toplam cirodan aldığı pay 2009 yılından 2012’ye yüzde 25’de sabitlenmişken devam eden yıllarda 1’er puanlık düşüşle 2016’da yüzde 21’e gerilemişti. 2017 yılında devler cirodan yine yüzde 21 pay alarak listedeki yerlerini korumuş oldu. 

2017’da Capital500’ün zirvesinde de bir değişiklik olmadı. Tüpraş yine ciroda en büyük şirket olarak birinciliği bırakmadı. Ancak ikinci ve üçüncü oyuncu yer değiştirdi. 2016 listesinin ikincisi OMV, 2017’de el değiştirince bu kez Petrol Ofisi olarak listede üçüncü olarak kendine yer buldu. Türk Hava Yolları da üçüncülükten ikinciliğe atılım yaptı. Bu değişimle birlikte aslında 5 yıl sonra ilk kez ilk 3 listesindeki oyuncuların yeri değişmiş oldu.

Listenin ilk 10’unda yer alan dev oyuncular arasında geçtiğimiz yıl bir değişim yaşanmazken bu yıl değişim var. 2016 yılında Capital500’de 10’uncu sırada yer alan Turkcell 2017’de 13’üncü sıraya geriledi. Bir önceki yıl 14’üncü sırada yer alan Ereğli Demir Çelik ilk 10’a 9’uncu sıradan giriş yaptı.

Zirvede ağırlığını hissettiren sektör yine enerji oldu. 10 dev oyuncudan 4’ü enerji sektöründe faaliyet gösteriyor.

BARİYERDEKİ YÜKSELİŞ

Capital500 listesine giriş yükselmeye devam ediyor. Listenin 500’üncü şirketi Arslan Alüminyum’un cirosu 592 milyon 38 bin 49 TL. Bu rakamı dolara çevirdiğimizde 162,2 milyon dolarlık bir giriş bariyeri oluşturuyor. 2016 yılında Capital500’e giriş bariyeri 152,9 milyon dolardı.10 yıl öncesiyle bir kıyaslama yaptığımızda ise 2007 yılında Capital500’e girmek için aşılması gereken bariyer 98,3 milyon dolardı.

Bariyer yükselirken listeye yeni giren çok sayıda şirket de oldu. 2016 yılında 68 yeni şirket listeye girerken, 2017 yılında 70 yeni şirket katıldı.

Yeni katılan şirketlerin sektörel dağılımına baktığımızda 70 şirketin 14’ü enerji ve petrol, 9’u demir-çelik, 6’sı metal, 5’i gıda ve içecek, 5’i inşaat, 4’ü otomotiv sektöründe yer alıyor. Tekstil ve turizmde 3’er, ağaç-orman, bilişim, kimya, maden ve ulaştırmada 2’şer, ticaret-hizmet, savunma, plastik, perakende, makine, lojistik, kuyum, kağıt-ambalaj, hızlı tüketim, gemi inşaat ve dış ticarette 1’er şirket Capital500’e giriş yaptı.

SEKTÖRLERİN PERFORMANSI

Capital500’de şirket sayısı olarak en çok varlık gösteren sektörlere baktığımızda bu sektörlerin başında 60 şirketle gıda-içecek, 58 şirketle enerji-petrol ve 48 şirketle otomotiv geliyor. Onları demir-çelik, tekstil-konfeksiyon, inşaat ve perakende takip ediyor.

Gelirler açısından yapılan katkıya baktığımızda ise tablo değişiyor. Capital500 cirosuna en büyük katkıyı yapan sektör yüzde 19,4’lük payıyla açık ara enerji-petrol. İkinci sırada yüzde 13,1’lik payla otomotiv geliyor. Bu sektörleri de sırasıyla gıda-içecek, demir-çelik, perakende, inşaat, elektrik-elektronik, ulaştırma, telekom ve tekstil-konfeksiyon takip ediyor.

2016’dan 2017’ye sektörlerin Capital500’e yaptığı katkı sıralamasında kayda değer bir değişiklik olmadı. Son 10 yılı baz alıp bir değerlendirme yaptığımızda da yine ilk 3 sektörün gelirdeki payını değiştirecek çok büyük bir fark dikkat çekmiyor. Ancak bazı sektörlerin payındaki ciddi değişimler Türkiye ekonomisinin son 10 yıllık ekonomik politikalarını ve büyümenin yeni yönünü ortaya koyuyor. Örneğin 2007 yılında Capital500 cirosundaki payı yüzde 3,5 olan inşaat sektörünün payı 2017’de yüzde 6,1’e, perakendenin yüzde 4,9 olan payı, yüzde 7,1’e, ulaştırmanın yüzde 2,3 olan payı yüzde 4,5’e çıkarken, elektik-elektronik sektörünün yüzde 6 olan payı yüzde 4,6’ya, telekomun yüzde 6,8 olan payı yüzde 3,8, tekstil-konfeksiyonun yüzde 4,2 olan payı da yüzde 2’ye geriledi.


TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK 500 ÖZEL ŞİRKETİ (2017 yıl sonu rakamlarına göre)

20172016Firma adıCiro (TL)2016-2017 Değişim (%)





11Tüpraş 53.948.110.00055
23Türk Hava Yolları39.779.000.00035
32Petrol Ofisi38.515.919.20325
44Opet Petrolcülük 28.391.083.87238
56Ford Otosan25.341.290.00039
65BİM Birleşik Mağazalar 24.779.408.00023
79Arçelik20.840.613.00029
87Shell&Turcas Petrol 19.567.578.00016
914Ereğli Demir Çelik18.643.914.00060
108Türk Telekom18.139.554.00013
1118Toyota Otomotiv17.932.211.00068
1211Tofaş Oto Fabrika17.467.806.00023
1310Turkcell17.026.401.00019
1415Oyak Renault 15.673.412.72437
1516Migros15.344.047.00039
16*RC Rönesans İnşaat15.097.381.000*
1713Doğuş Otomotiv13.220.361.00011
1820Anadolu Efes Biracılık12.946.918.00024
1924LC Waikiki Mağazacılık12.594.602.37832
2012Enerjisa Enerji 12.300.000.000-2
2117Vodafone 12.255.000.00015
2223Vestel Elektronik 12.100.938.00027
2325Mercedes-Benz Türk 11.814.413.58425
2429Şişecam11.318.495.00034
2531İÇDAŞ Çelik Enerji11.071.026.18841
2622JTI Tütün Ürünleri Pazarlama11.020.089.15915
2728Selçuk Ecza10.686.329.97924
2835İskenderun Demir Çelik10.612.473.00064
2919Enka İnşaat 10.567.421.0000
3030Kibar Dış Ticaret 10.502.596.79228
3127Hyundai Assan Otomotiv 10.420.559.04619
32*Şok Marketler 9.512.254.042*
3334İstanbul Altın Rafinerisi 9.193.102.38740
3432Coca-Cola İçecek8.521.146.00021
3533Aygaz8.500.000.00026
3621İçtaş İnşaat8.346.137.000-18
3737BSH  Ev Aletleri7.463.781.13436
3839Petkim7.363.824.48062
3938Otokoç6.346.364.00020
4043THY Opet 6.142.581.48745
4136İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım6.082.826.7728
4269Limak İnşaat 5.794.314.456104
4344Hayat Kimya 5.657.703.00034
44106Limak Yatırım5.629.795.515184
4545Mapa İnşaat5.594.441.40736
4654Aytemiz Akaryakıt Dağıtım5.500.291.08858
4750Aselsan 5.360.279.00042
4851Pegasus Hava Taşımacılığı5.348.573.40944
4942*5.328.274.86124
50*TUSAŞ-Türk  Havacılık ve Uzay5.181.283.37436
5177GAP İnşaat5.121.187.000100
5249Tosçelik Profil ve Saç 5.089.761.26835
5341Unilever 4.873.767.58611
5471Tekfen İnşaat 4.851.460.00072
5546Ülker Bisküvi 4.811.032.52523
5653Çalık Enerji4.806.941.00035
5748Indeks Bilgisayar 4.719.624.73624
5857Güneş Ekspres Havacılık4.696.359.59643
5955TAV Havalimanları 4.686.016.00036
6040CarrefourSA4.553.988.7541
6174Borçelik Çelik Sanayi4.461.494.21767
6268Sarkuysan4.349.760.48050
6365Trakya Cam4.331.162.00044
6456Türk Traktör 4.215.056.10622
6552Mey İçki4.059.805.52210
6688Kardemir3.972.625.97770
6764İpragaz 3.905.898.59929
68189Zorlu Enerji3.871.190.000224
6963Vestel Beyaz Eşya 3.857.756.00027
7059Aksa Enerji Üretim3.599.311.86813
7161TGS Dış Ticaret3.559.022.87815
72*TP Petrol Dağıtım3.532.368.164*
7370Gübre Fabrikaları 3.487.261.45023
7460Gediz Elektrik Perakende Satış3.426.186.7689
7584BASF Türkiye3.423.720.00040
7695Er-Bakır Elektrolitik Bakır3.408.608.00057
7762Teknosa İç ve Dış Ticaret3.397.855.00011
7894Kroman Çelik 3.354.427.98654
79101Eren Enerji3.265.087.13461
8058Tiryaki Agro Gıda 3.264.181.8830
8181Acıbadem Sağlık Hizmetleri  3.200.000.00028
82110Yücel Boru ve Profil3.180.960.76163
8393Baştuğ Metalurji3.178.451.90245
8473Eti Gıda 3.169.705.37415
8567Philsa Philip Morris Sabancı Sigara3.159.362.8027
86120Netlog Lojistik Hizmetleri3.011.379.00064
8791İzmir Demir Çelik 2.977.313.46232
8899Assan Alüminyum2.951.801.96640
89170Tepe İnşaat2.924.525.278124
90124Honda Türkiye2.919.003.04660
9186Koton2.909.453.74321
9272Bizim Toptan Satış Mağazaları2.896.367.9984
93111Aksa Akrilik2.893.522.28048
9476Aksa Doğalgaz2.890.332.15112
9566Borusan Otomotiv2.879.382.000-4
9689Kastamonu Entegre 2.879.243.36524
97
*2.834.363.000*
9885Sepaş Enerji Sakarya Elektrik 2.807.416.60915
9983TAV Tepe Akfen 2.803.253.17313
10079Konya Şeker Fabrikası 2.774.285.49710
Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

"BOTAŞ sanayiciye büyük şok yaşattı"

"BOTAŞ sanayiciye büyük şok yaşattı"

İhracat, temmuzda rekor kırdı

İhracat, temmuzda rekor kırdı

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

Yorum Yaz