AB kotası ve Çin'in artan ihracatına dikkati çeken Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Aslan, ihracatın geçen yılki 21.4 milyon tondan 15-16 milyon tonlara gerileyebileceğini ifade etti.

Sektörün görünümüne ilişkin basın toplantısı düzenleyen Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Aslan, 2018'de 21.4 milyon ton olan çelik ihracatının bu yıl 15-16 milyon ton seviyesine gerileyebileceğini söyledi.

Artan korumacılık önlemlerinin sektörün ihracat seyrini etkileyecek en önemli unsur olduğuna dikkati çeken Aslan, Çin'in yavaşlayan iç pazarı nedeniyle çelik üretimini daha fazla oranda ihracata kaydırmasının da Türk çeliği için bir diğer risk olduğunu kaydetti.

Aslan, AB'nin kota uygulamasına ilişkin ise, "AB'nin Türkiye'ye inşaat çeliği ve filmaşinde Temmuz ayına kadar tanıdığı kotayı daha Mart ayında doldurmuş olacağız. AB'nin diğer ülkelere tanıdığı kota dolmazsa, Türk ihracatçıları Mayıs ayından sonra o kotayı kullanabilecek; ancak bu, kaybımızı telafi etmeye yetmeyecektir" diye konuştu ve Latin Amerika, Batı Afrika, Güneydoğu Asya gibi alternatif pazarların öneminin artacağını ekledi.

İç piyasada birinci çeyrekte sanayi ve inşaattaki daralmaya bağlı uzun çelik talebinde yüzde 40 civarı daralma beklediklerini kaydeden Aslan, uzun ürünler kadar olmasa da yassı çelik talebinde de önemli daralma olduğunu belirtti.

Öte yandan Aslan, bankaların kredi verme iştahının Ocak ayına göre biraz açılmış göründüğünü ifade etti.