Ekonomist ve Capital dergilerinin öncülüğünde, THY ve Netlog Lojistik'in katkılarıyla Türkiye’den ve dünyadan önemli konuşmacıların yer aldığı SIFIR ATIK CEO Buluşması gerçekleşti.

Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü M. Rauf Ateş’in konuşmasıyla başlayan Zirve, THY İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Abdülkerim Çay ve Netlog Logistics Nakliye ve Dağıtım Operasyonları Başkanı Uygar Usar’ın açıklamaları ile devam etti.

Zirveye yurtdışından isimler de canlı bağlanarak zenginlik kattılar. Zero Waste Avrupa Bilim Başkanı Enzo Favoino Belçika’dan, Zero Waste Koordinatörü Jack McQuibban İtalya’dan bağlantı yaptılar.

SIFIR ATIK zirvesi önemli oturumlara da sahne oldu. Capital Dergisi Yayın Yönetmeni Sedef Seçkin Büyük’ün moderatörlüğündeki ilk iki oturumda, Migros CEO’su Özgür Tort ve Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, çevre ve şirketlerinin yaptığı faaliyetlerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundular.

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu ise yaptığı sunumda İGA’nın Stratejisi’ni anlattı.

‘Sivil Toplum Liderleri’ başlıklı günün son oturumunun moderatörlüğünü Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni Talat Yeşiloğlu üstlendi.

Sanatçı Engin Altan Düzyatan, WWF Türkiye CEO’su Aslı Pasinli ve MV Holding’ten yine Çöpüne Sahip Çık Vakfı Başkanı Banu Vargı Tümay, yaptıkları sunumlarda, atık konusundaki tehlikeye ve neler yapılması gerektiğine dikkat çektiler.







