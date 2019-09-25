Çin’e yönelik şikayetlere devam

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile gerçekleştirilecek üst düzey ticaret görüşmelerine yalnızca haftalar kala, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Çin’in ticaret pratiklerine yönelik şikayetlerini yineledi.

Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasının hemen akabinde İngiltere ile ticaret ticaret anlaşması yapacaklarını belirten Trump, Çin ile daha serbest ticaretin ve Çin’in daha piyasa dostu pratiklerine yönelik 20 yıllık beklentilerin başarısızlığa uğradığını belirtti.

Trump Salı günü Birleşmiş Milletler’de gerçekleştirdiği konuşmasında “Çin yalnızca taahhüt ettiği reformları hayata geçirmek konusunda başarısızlıkla kalmadı büyük pazara giriş engelleri ve ağır devlet yardımları, kur manipülasyonu, zoraki teknoloji transferi, fikri mülkiyet hakları hırsızlığı ve geniş bir yelpazede ticaret sırlarına bağımlı bir ekonomik modeli benimsedi ” dedi.

Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Çinli şirketlerin gelecek ay üst düzey müzakeleri gerçekleştirmek Üzere Washington’a gitmeleri öncesinde iyi niyet göstergesi olarak ABD’den daha fazla domuz eti alımına hazırlandığı belirtilmesine rağmen, Bu konuşma dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki gerilimin hemen her an derinleşebileceğini hatırlattı.