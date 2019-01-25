DFS 2019, 20-21 Şubat'ta yapılacak

İTÜ Mezunlar Derneği’nin öğrenci platformu olan İTÜ Mezunları Derneği Kulübü tarafından 2016’dan beri her sene düzenlenen DFS (Different Futures Summit), başarılı mezunları aynı panelde buluşturuyor.

İTÜ Mezunlar Derneği’nin öğrenci platformu olan İTÜ Mezunları Derneği Kulübü tarafından 2016’dan beri her sene düzenlenen DFS (Different Futures Summit), İstanbul Teknik Üniversitesi'nde aynı bölümü bitirmiş fakat okuduğu bölümden çok farklı alanlarda kariyer yaparak başarılı olmuş mezunları aynı panelde buluşturuyor. “Bölümün Hayallerinin Önüne Geçmesin” mottosu ile yola çıkan DFS, okuduğu bölüm doğrultusunda kariyer yapan alanında lider mezunlarımıza da yer vererek hedef belirlemiş veya gelecek planları konusunda kararsız gençlerin kariyer planlama ile ilgili soru işaretlerini ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Bu organizasyonun temel hedefi üniversite öğrencilerine eğitim hayatında ve ileriki kariyer yolculuğunda ışık tutmak, fark yaratmalarını sağlamak için ilham kaynağı olmaktır. DFS, kurumsal hayattan girişimciliğe, sanattan spora birçok farklı alanda yol almış tanınmış isimlerin katılımıyla gerçekleşen paneller ve konuşmalar şeklinde ilerleyecektir.

“Engelsiz DFS”te işitme engelli öğrencilerin de faydalanabilmesi açısından sahnede bir işitme dili çevirmeni oturumlara eşlik edecek.

DFS ile birlikte hayata geçirilen “Kitap Projesi” ise katılımcı, konuşmacı ve organizasyon ekibinin temin ettiği kitapları toplayarak ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul ve lise kütüphanelerine yardım etmeyi amaçlıyor.

20-21 Şubat 2019 tarihlerinde, İTÜ Ayazağa Kampüsü’nde bulunan Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan DFS tüm üniversite öğrencilerine açıktır.

KONUŞMACILAR:

-İlber Ortaylı, Akademisyen

-Celal Şengör, Akademisyen

-Steven Young, Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı

-Cem Yaşar Özey, Morhipo.com CFO

-Selçuk Aydemir, Yazar-Senarist-Yönetmen

-Sevginar Baştekin, 1K Kimya kurucusu

-Evrim Kırmızıtaş Başaran, Remax Dünya Rekortmeni

-Kaan Çaydamlı, Radyo Yapımcısı

-Aykut Burak Çelikkanat, Stampoli Tekstil kurucusu

-Özlem Çelikkanat, İpekyol Mağazacılık ve Tedarik Direktörü

-Şevket Çekikkanat, Flormar CTO

-Şükrü Genç, Sarıyer Belediye Başkanı

-Emre Ulusoy, Hadi Kurucusu

-Gökhan Örün, Hadi Kurucusu

-Eray Eren, Colendi Kurucusu

-Samet Köse, Scotty Kurucusu

-Hakan Elbir, Türkcell Diyalog Müzesi Kurucu

-Gökçe Gülcüler, Ustamdan Kurucusu

-Tevfik Uyar, Akademisyen, Bilim Kurgu Yazarı, Eğitmen