Yaklaşık 2,5 aydır ev hapsinde tutulan ve Türkiye ile ABD arasında gerilime neden olan rahip Andrew Craig Brunson'a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Bu ceza, Brunson'ın hapiste yattığı süreler göz önünde bulundurulduğunda tahliye anlamına geliyor. Terör örgütüne yardım etmekten suçlu bulunan Brunson'ın ev hapsi ve yurtdışı çıkış yasağı da kaldırıldı.

Mahkeme sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Brunson'un avukatı, "Bu mahkumiyeti de kabul etmiyoruz, temyize gideceğiz. Brunson büyük ihtimalle ABD'ye dönecek" dedi.

Dolar/TL, Brunson davasına odaklandığı günde dalgalı bir seyir izledi. Türkiye ile ABD arasında gerilime neden olan dava sürecine yönelik artan olumlu beklenti, doların bugün 5.83 seviyesine kadar düşmesini sağladı. Yaklaşık son 2 ayın en düşük seviyesinden dönen kur, hızlı geri çekilmelerin ardından kâr satışıyla bir ara 5.98'e kadar tırmandı.

Öğleden sonra mahkemenin kararına kitlenen piyasa, kararın açıklanmasıyla kâr satışına dönmeye başladı. Dolar/TL 5.89 seviyelerinden 5.96'nın üzerine çıktı.

Dolar/TL, saat 16:50 itibariyle 5.9480 seviyesinde yer aldı. Aynı dakikalarda euro/TL 6.8740'tan işlem gördü.

Bugün 97.168 puana kadar yükselen borsa ise yüzde 1 primle 95.800 seviyelerinde dengelenmiş görünüyor.