Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 22. International Business Forum'a (IBF) katıldı.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından satır başları şöyle;

"Maliye politikalarımızda bütçe disiplininden taviz vermeden sıkı duruşu sürdürüyoruz.

Kasım ve aralık ayı rakamlarında ciddi bir iyileşme ile enflasyon hedeflerimize çok yakın bir netice yakalayacağız.

Kurdaki düşüş olumlu. Kredi faizleri de yüzde 25'lerin altına inmeye başladı. Bu trend aralıkta daha da düşecek.

Ekim ayında cari fazla vereceğimizi ifade ettik, ağustos ve eylül iyi geldi, şimdi tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakam çıkabilir.

Fırsatçılığa ve stokçuluğa izin vermeyeceğiz.

Gıda enflasyonuyla mücadele noktasında orta ve uzun vadeli stratejik yol haritası hazırlıyoruz."