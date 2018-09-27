Ekonomik güven endeksi yüzde 15,4 düştü

Türkiye'de ekonomik güven endeksi Mart 2009'dan beri en düşük seviyesine indi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan verilere göre, ekonomik güven endeksi Eylül ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 15,4 oranında düştü. Buna göre, endeks 83,9 değerinden 71 değerine geriledi. TÜİK’in açıklamasında bu düşüşe neden olarak tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüş gösterildi.

Açıklamaya göre, tüketici güven endeksi Ağustos ayına göre yüzde 13,2 düşerek 59,3’e geriledi. Reel kesim güven endeksindeki düşüş yüzde 6,1 oldu ve 90,4 değerinde kaydedildi. Yüzde 9,7 düşen hizmet sektörü güven endeksinin 79,4, yüzde 5,2 düşen perakende ticaret sektörü güven endeksinin de 88,5 değerinde olduğu belirlendi. İnşaat sektörü güven endeksi de yüzde 16,7 düşüş ile 57,3 değerine geriledi.

Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks olarak tanımlanıyor. Açıklamada, "Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösterdiğine” dikkat çekildi.