Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre Ekonomi Politikaları, Güvenlik ve Dış Politikalar, Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları, Eğitim ve Öğretim Politikaları, Hukuk Politikaları ve Kültür ve Sanat Politikaları, Sağlık ve Gıda Politikaları, Sosyal Politikalar ve Yerel Yönetim Politikaları kurullarına atamalar yapıldı.

Ekonomi Politikaları Kurulu üyeleri

Piyasaların yakından takip ettiği Ekonomi Politikaları Kurulu'na Erdoğan'ın ekonomi başdanışmanları olan Cemil Ertem, Meltem Taylan Aydın, Hatice Karahan ve Yiğit Bulut'un yanı sıra yanı sıra BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, Ekonomi eski Bakanı Nihat Zeybekci, İstanbul Üniversitesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Servet Bayındır, halen Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İzleme ve Koordinasyon olarak görev yalan Hakan Yurdakul ve daha önce Şişecam, OMV Petrol Ofisi, THY, Pirelli ve Tekfen şirketlerinin üst yönetiminde görev alan Gülsüm Azeri de yer aldı.

Kurulların yapısı

Temmuz ayının başında yayımlanan 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre cumhurbaşkanı ilgili kurulların tamamının başı konumunda bulunuyor. Öte yandan en az üç üyeden oluşan kurullara Cumhurbaşkanı üyelerden birini başkanvekili olarak görevlendirebiliyor.

Kurulların, cumhurbaşkanınca alınacak kararlar ve oluşturulacak politikalarla ilgili öneriler geliştirmek, geliştirilen politika/strateji önerilerinden cumhurbaşkanı tarafından uygun görülenler hakkında gerekli çalışmaları yapmak başta olmak üzere görevleri bulunuyor.

Kurullar ayrıca alanlarında doğrudan cumhurbaşkanı ile çalışacak ve cumhurbaşkanının talimatını da yerine getirecek.

Kurulların görevleri arasında ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarına görüş vermek; Cumhurbaşkanı programına uygunluk açısından bakanlıklar ile kurum ve kuruluşların uygulamalarını izlemek ve cumhurbaşkanına rapor sunmak; bakanlıklar, alanında uzman kişiler ve ilgililerin davet edilmesi suretiyle genişletilmiş kurul toplantıları yapmak da yer alıyor.

Ekonomi açısından kritik öneme sahip Ekonomi Politikaları Kurulu'nun görevleri arasında ekonomik istikrarla ilgili gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, finansal sistemin bütününe sirayet edebilecek sistemik risklerin belirlenmesi/ izlenmesi ve bu tür risklerin azaltılması için gerekli tedbir ve politika önerilerini tespit etmek, ekonomik güvenlik ve ekonomik savunmaya ilişkin ilke ve esasların tespitine, güncelleştirilmesine yönelik politika önerileri oluşturmak yer aldı.

Ekonomi Politikaları Kurulu'nun görevleri arasında ayrıca gerektiğinde gelir azaltıcı veya harcama artırıcı önerileri izlemek ve değerlendirmek, ihracata dönük üretim stratejilerine yönelik politika önerileri geliştirmek, faizsiz finans sisteminin daha hızlı ve sağlıklı geliştirilmesi ve uluslararası finans merkezi vizyonuna katkı sağlamak amacıyla politika önerileri geliştirmek de yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı'nda oluşturulan diğer politika kurulları ise şöyle:

Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu:

Adnan Tanrıverdi, Burhanettin Duran, Çağrı Erhan, Gülnur Aybet, Beril Dedeoğlu, İbrahim Kalın, İlnur Çevik, İsmail Safi, Mehmet Akif Kireçci, Mesut Hakkı Caşın, Nurşin Ateşoğlu Güney, Seyit Sertçelik.

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu:

Hasan Mandal, Mehmet Çevik, Mehmet Ali Yalçındağ, Osman Coşkun, Şaban Teoman Duralı.

Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu:

Abdullah Atalar, Ahmet Cevat Acar, Ahmet Gündoğdu, Kemal Şamlıoğlu, Öktem Vardar, Selçuk Pehlivanoğlu, Tuncay Döğeroğlu, Umran İnan, Yavuz Atar.

Hukuk Politikaları Kurulu:

Ayşe Nur Bahçekapılı, Ayşe Türkmenoğlu, Burhan Kuzu, Hasan Nuri Yaşar, Mehmet Uçum, Mustafa Akış, Uğur Kızılca.

Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu:

Alev Alatlı, Havva Hümeyra Şahin, Hülya Soydan, İskender Pala, Mehmed Özçay, Murat Bardakçı, Orhan Gencebay, Rasim Özdenören, Ümit Meriç.

Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu:

İbrahim Adnan Saraçoğlu, Necdet Ünüvar, Sema Ramazanoğlu, Serkan Topaloğlu, Ümmü Gülşen Öztürk, Zülfiye Füsun Kümet, Zümrüt Begüm Ögel.

Sosyal Politikalar Kurulu:

Edibe Sözen, İbrahim Altan, Lütfihak Alpkan, Mehmet Güllüoğlu, Murat Yılmaz, Vedat Bilgin, Vedat Işıkhan.