Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kasım ayı enflasyon rakamlarının, "enflasyonla topyekun mücadele" programının başarısını ortaya koyduğunu söyledi.

Kasım ayı enflasyonuna ilişkin Twitter üzerinden değerlendirmede bulunan Albayrak, "Tüketici Fiyat Endeksi, Kasım'da bir önceki aya göre yüzde 1,44 düştü. Üretici Fiyatlarında da yüzde 2,53 düşüş gerçekleşti. Çekirdek enflasyon ise yüzde 24.34'ten yüzde 20.72'ye geriledi. Bu tablo enflasyonda düşüşün güçlü bir şekilde başladığını ve bu düşüş eğiliminin süreceğini göstermektedir" mesajını paylaştı.

"Kasım ayı enflasyon rakamları, Eylül ayındaki yüksek enflasyon sonrasında atılan adımların ve Enflasyonla Topyekun Mücadele programının başarısını ortaya koymuştur" diyen Albayrak, değerlendirmesini şu şekilde sürdürdü:

"Dengelenme süreci kur ve faizlerden sonra enflasyon rakamlarında da etkisini göstermeye başlamıştır. Fiyatlardaki köpüğün ortadan kalkmaya başladığı bu süreci, para ve maliye politikalarımızdaki güçlü duruş ile desteklemeye devam ediyoruz. Dengelenme süreci etkisini Aralık ayında da gösterecek. YEP'teki 2018 hedefimizi yakalayacağımızı öngörüyoruz"