"Esnafın faiz yükü hafifleyecek"

Ticaret Bakanı Pekcan, "Kooperatifler tarafından uygulanacak gecikme faizi oranı üst sınırı bir aya kadar olan gecikmelerde yüzde 16'ya, bir aydan fazla gecikmelerde ise yüzde 20'ye çekilecek" dedi.

14 KASIM, 20180
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"Esnafın faiz yükü hafifleyecek"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kredi ve kefalet kooperatiflerince uygulanan gecikme faizlerinde yapılan indirime ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Pekcan, burada yaptığı açıklamada, "Kooperatifler tarafından uygulanacak gecikme faizi oranı üst sınırı bir aya kadar olan gecikmelerde yüzde 16'ya, bir aydan fazla gecikmelerde ise yüzde 20'ye çekilerek, esnaf ve sanatkarın faiz yükü hafifletilecek" dedi.

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