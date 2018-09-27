EURO 2024'ün ev sahibi belli oluyor

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülkenin belirleneceği toplantıda Türk heyeti sunum yaptı. UEFA'nın saat 15.45'te kararını açıklaması bekleniyor.

Türkiye ve Almanya'nın aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2024) düzenleyecek ülke belli oluyor.

EURO 2024'e ev sahipliği yapma hakkı kazanan ülke, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde TSİ 15.45'te başlayacak törende açıklanacak.

Tören öncesinde iki aday ülkenin temsilcileri, UEFA Yönetim Kurulu üyelerinin huzurunda TSİ 14.00'ten itibaren tanıtım videoları ve soru-cevap bölümünün de yer aldığı sunumlarını gerçekleştiriyor.

Türkiye sunumunu yaptı

Türkiye'nin ev sahipliğine adaylığıyla ilgili sunumunu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'in yanı sıra 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı, Başkan Vekili Nihat Özdemir, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye'nin adaylık elçisi Barış Telli ile Beşiktaş Kadın Futbol Takımı futbolcusu Jessica O'Rourke Çarmıklı yaptı.