Huawei'ye şok 'İran' tutuklaması

Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin sahibinin kızı ve Mali İşler Direktörü (CFO) Meng Wanzhou’nun, Washington’ın İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle Kanada’da tutuklandığı bildirildi.

6 ARALIK, 20180
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Huawei'ye şok 'İran' tutuklaması

Kanada Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Huawei’nin sahibi Ren Zhengfei’nin kızı ve şirketin CFO'su Meng, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık’ta Vancouver kentinde tutuklandı.

Açıklamada, ABD yönetiminin talebi üzerine tutuklanan Meng’in 7 Aralık Cuma günü ilk duruşmasına çıkmasının planlandığı bildirildi.

Meng’in ABD’ye iade edilmesi durumunda ise New York eyaletinin Doğu Bölgesi Mahkemesinde yargılanacağı öğrenildi.

ABD Adalet Bakanlığı, Çinli akıllı telefon üreticisi ve telekomünikasyon devi Huawei’ye, İran’a yönelik yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle nisan ayında soruşturma açmıştı.

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