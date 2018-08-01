İhracat, temmuzda rekor kırdı

İhracat temmuz ayında yüzde 11,8 artışla 14,1 milyar dolara yükseldi. Tüm zamanların en yüksek temmuz ihracatı gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, ihracat temmuzda yüzde 11,8 artışla 14,1 milyar dolar oldu. Böylece tüm zamanların en yüksek temmuz ihracatı gerçekleşti.

Yılın ilk 7 ayında ihracat yüzde 7 artışla 96,3 milyar dolara, son 12 aylık ihracat da yüzde 8,1 artışla 163,3 milyar dolara çıktı.

Temmuz ayında en fazla ihracat artışı yaşayan sektörler, yüzde 77 ile savunma ve havacılık sanayii, yüzde 64 ile gemi ve yat, yüzde 60 ile çelik oldu.

İTHALAT TEMMUZDA GERİLEDİ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ankara'da TİM Başkanı İsmail Gülle birlikte düzenlediği toplantıda ithalat rakamlarını da açıkladı.

Pekcan: "Temmuzda ithalat yüzde 6,4 düşerek 20,1 milyar dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 58,7'den yüzde 70,1'e çıktı" dedi.