Arjantin'deki G20 Liderler Zirvesi'in ardından gerçekleştirdiği Paraguay ve Venezuela ziyaretlerini tamamlayarak Ankara'ya dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havalimanında basın açıklaması yaptı.

"İkinci 100 Günlük Eylem Planı" hazırladıklarını söyleyen Erdoğan, "Bu çalışmaları Başkan Yardımcım Fuat Bey bizzat koordine ediyor ve çalışma bittiği anda ilanını yapacağız. İkinci 100 günlük programımızı da inşallah tüm halkımızla paylaşacağız" diye konuştu.

Konuşmasında yerel seçimlere değinen Erdoğan, "İstanbul'la ilgili biraz sabırlı olacağız. Nihai kararımızı, önce tabanı şöyle yoluna koyduktan sonra vereceğiz" dedi.

Erdoğan, MHP ile ittifak görüşmelerine ilişkin ise, "Sadir Bey ve Mehmet Bey çalışmaları yürütüyorlar. Onlar çalışmaları hazırladıkça bizimle de paylaşacaklar ve biz iki lider olarak büyükşehirlerde herhangi bir sıkıntıya fırsat vermeden kararımızı, tarihleri, her şeyi açıklayacağız. Bu süreçte Sayın Bahçeli ile bir araya gelmemiz vazgeçilmezdir, muhakkak bir araya gelmemiz gerekir" şeklinde konuştu.



