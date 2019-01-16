İngiltere bu kez 'Hayır' dedi

Sterlin, İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit tasarısının parlamentoda büyük farkla reddedilmesinin ardından dün volatil seyir izledikten sonra bugün ekside.

İngiltere parlamentosu dün, ülkenin Brexit sonrası AB ile ilişkilerini düzenleyen tasarıyı 202 lehte oya karşılık 432 aleyhte oyla reddetti. Parlamento yakın tarihte hiçbir tasarıyı bu kadar büyük farkla reddetmemişti.

Bu sonuç, İngiltere hükümetini hazırlık yaptığından farklı seçenekler üzerinde düşünmek zorunda bırakacak. Brexit tasarısının reddi, İngiltere'nin 29 Mart'ta AB'den karmaşık bir biçimde ayrılma ihtimalini gündeme getirdiği gibi 2016 yılında referandumda alınan ayrılma kararının iptaline de yol açabilir.

Dün geceki oylamanın ardından yatırımcılar bugün TSİ 22:00'da yapılacak İngiltere hükümeti hakkındaki güven oylamasına odaklandı. Analistler güven oylaması sonuçlanana kadar sterlinin oynak seyir izleyeceğini düşünüyorlar.

Dün 1.2676 ile 1.2916 dolar arasında gidip gelen sterlin bugün saat 09:32'de yüzde 0,29 ekside 1.2845 dolardan işlem görüyor. Sterlin/TL'de dün 6.9102-7.0624 aralığında dalgalandıktan sonra bu sabah yüzde 0,40 düşüşle 6.9797'de yer alıyor.

Euro ise, dolar karşısında dün yüzde 0.5 değer yitirdikten sonra bugün yatayda 1.1404'den işlem görürken, dolar endeksi dün yüzde 0.5 yükselerek 11 günün zirvesi 96.261'i test ettikten sonra bugün 95.936'da yer alıyor.

Çin piyasaya 51.6 milyar dolar likidite sağladı

Öte yandan Asya borsaları dün Çin'in yavaşlayan ekonomisini destekleyeceği sinyalini vermesiyle yükseldikten sonra bugün hafif aşağı yönlü hareket etti.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi dün yüzde 1.5 yükseldikten sonra bugün hafif geriledi. Çin hisse senedi piyasası bugün yüzde 0.1 geriledi ancak dün kaydettiği yüzde 2'ye yakın kazanımları büyük ölçüde korudu. Japonya'nın Nikkei endeksi ise yüzde 0.6 düştü.

Çin Merkez Bankası bugün ters repo işlemleriyle piyasaya 51.6 milyar dolar ile şu ana kadar görülen en yüksek tutarda likidite sağladı. Bu, merkez bankasının ekonomideki yavaşlama belirtilerine karşı adım attığı şeklinde değerlendirildi.

Bu arada ABD borsaları dün yüzde 1'in üzerinde kazanımlarla kapandı. Çin'in ekonomisini destekleme adımları ve Kansas City Fed başkanının faiz artırımlarında sabırlı olunması çağrısı ABD hisse piyasalarını destekledi.