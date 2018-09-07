İş dünyası eSports turnuvasında buluşuyor

Capital ve Ekonomist dergileri yepyeni bir organizasyona imza atıyor.

7 EYLÜL, 20180
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İş dünyası eSports turnuvasında buluşuyor

Capital ve Ekonomist dergileri yepyeni bir organizasyona imza atıyor.

eSPORTS bütün dünyada ve Türkiye’de hızlı gelişiyor. Patronlar, CEO’lar da dahil olmak üzere eSports’a büyük ilgi var. 

Capital ve Ekonomist dergileri, bu ilgiyi heyecana dönüştürmek, biraz da nefes almak amacıyla CORPORATE eSPORTS CUP düzenliyor.

Şirketler kendi içinde üst düzey yöneticiler de dahil 4 kişilik ekiplerini kurup, Lenovo’nun ev sahipliğinde ve Level dergisinin katkılarıyla sıra dışı bir heyecanı birlikte yaşayacaklar.

Şirket içinden ekiplerinizle birlikte CORPORATE eSPOTRS CUP’a katılmak istiyorsanız lütfen bize iletin.

İletişim: rates@capital.com.tr

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