Uluslararası danışmanlık şirketi Wealth X’in ‘2018 Dünya Ultra Zenginler Raporu’na göre İstanbul, en fazla dolar milyarderi barındıran kentler listesinde 36 kişiyle 12’nci sırada yer alıyor.

Wealth X’in raporu, dünyada en çok dolar milyarderine ev sahipliği yapan ilk 20 kentin 10’unun gelişmekte olan ülkelerde bulunduğunu gösteriyor. Bu kentler sosyal eşitsizliğin en yüksek olduğu yerler.

2017’de dünya üzerindeki servet sahiplerinin sayısı 2 bin 754’le rekor kırdı. Rakamın yükselmesindeki en önemli etken gelişmekte olan ülkelerdeki milyarderlerin performansı.

2017’de serveti en az 1 milyar dolar olarak kayda geçen bu kişilerin toplam serveti ise 9,2 trilyon dolardı. Bu rakam, Almanya ve Japonya’nın toplam gayri safi yurt içi hasılasından bile daha fazla.

İlk 20 listesi

İşte milyarder sayısına göre oluşturulan ilk 20 listesi ve 2016’ya göre milyarder sayısındaki artış:

1. New York 103 (Sayı 2016’ya göre bir milyarder fazla)

2. Hong Kong: 93 (21 milyarder artış)

3. San Francisco: 74 (14 milyarder artış)

4. Moskova: 69 (iki eksildi)

5. Londra: 62 (değişim yok)

6. Pekin: 57 (19 artış)

7. Singapur: 44 (yedi artış).

8. Dubai: 40 (üç artış)

9. Mumbai: 39 (10 artış)

9. Shenzen: 39 (16 artış)

11. Los Angeles: 38 (6 artış)

12. İstanbul: 36 (sekiz artış)

13. Sao Paulo: 33 (dört artış)

14. Hangzhou: 32 (11 artış)

15. Tokyo: 30 (sekiz artış)

16. Paris: 29 (değişim yok)

17. Riyad: 26 (iki artış)

18. Cidde: 23 (bir artış)

19. Şangay: 23 (üç artış)

20. Mexico City: 21 (iki artış)