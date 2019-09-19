İşte Türkiye’nin 50 güçlü kadın CEO’su

Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Business ana sponsorluğunda düzenlenen, yeni dönemin ilk CEO Club toplantısında, şirketlerinin 2018 cirolarına göre belirlenen Türkiye’nin 50 güçlü kadın CEO’suna ödülleri verildi. Bu yıl ikincisi düzenlenen ödül törenine iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

AlternatifBank Private Banking ve Tempo co-sponsorluğunda, Beymen, CPP Group Turkey, General Electric, Güral Porselen, Sportive ve Türk Tuborg destek sponsorluğunda, Shangri-La Bosphorus İstanbul’da gerçekleştirilen “CEO Club 50 Güçlü Kadın CEO Zirvesi”, Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü M. Rauf Ateş ve Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan’ın açılış konuşmalarıyla başladı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin’in moderatörlüğünü üstlendiği “İlham Veren Stratejiler: CEO’lar Anlatıyor” konulu panele, Tat Gıda ve Düzey Pazarlama CEO’su Arzu Aslan Kesimer, GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Canan Özsoy, Vakko CEO’su Jaklin Güner ve Sportive CEO’su Zeynep Selgur konuşmacı olarak katılarak, kendi sektörlerinde önemli değişimlerin altyapısını oluşturan stratejilerini anlattı. Panelin ardından, Tempo İcra Kurulu Üyesi Işık Tazeler, bir sunum yaparak, iş dünyasında farklılaşmanın önemine dikkat çekti.

Sunumların ardından “50 Güçlü Kadın CEO Ödül Töreni” gerçekleştirildi ve ödül alan kadın CEO’ların başarı öyküleri paylaşıldı. 2018 yılı cirolarına göre belirlenen Türkiye’nin En Güçlü 50 Kadın CEO’su sıralamasında, 6.500 milyon TL ciroyu ve 4.500 kişilik ekibi yöneten ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay ilk sırada yer aldı. Sıralamada MV Holding CEO’su Ebru Dorman ikinci, Philips Ortadoğu ve Türkiye CEO’su Özlem Fidancı üçüncü, GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Canan Özsoy dördüncü ve Tat Gıda ve Düzey Pazarlama CEO’su Arzu Arslan Kesimer beşinci oldu.

Colman Deegan: “Kadınlar, yarının iş dünyasında daha büyük roller üstlenmeli”

Konuşmasında kadın istihdamının artırılmasının önemine dikkat çeken Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, şunları söyledi:

“Cinsiyet eşitliği, ekonomik ve sosyal gelişim için hayati önemde. Araştırmalara göre, yönetim kurullarında ve diğer üst düzey rollerde kadın temsiliyetini artıran şirketler, daha iyi iş sonuçları ve performans elde ediyor. Vodafone Türkiye olarak, ekonomik ve sosyal hayatta cinsiyet eşitliğini teşvik ediyoruz. Kadın çalışan oranımız, %42 ile sektörümüzün iki katı. Orta ve üst düzey pozisyonlardaki kadın çalışan oranımız, %37. Bu oranı da %40’ın üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu yönde pek çok adım da attık. ReConnect programımız ile kadınları iş hayatına geri kazandırıyoruz. Esnek çalışma saatlerimizle kadın çalışanların hayatını kolaylaştırıyoruz. Teknolojide Kadın ve Teknolojide Satış programlarımızla, daha çok erkeklerin çalıştığı bu iki alanda kadınların da var olmasını hedefliyoruz. Ayrıca, Türkiye Vodafone Vakfı ile kadınların güçlenmesi için projeler yapıyoruz. Kadınlar, yarının iş dünyasında daha büyük roller üstlenmeli. Bu vesileyle, ödül alan kadın CEO’larımızı tebrik ederim.”

Türkiye’nin En Güçlü 50 Kadın CEO Listesi