Geleceğe güvenle bakan kadınlardan oluşan güçlü ve büyük bir platforma dönüşen yarışmada, redeer markasının yaratıcı Müşerref Sezen Saral Türkiye’nin Kadın Girişimcisi seçildi. Nebyan Doğal girişimiyle Nazlı Uyanık Yıldız Türkiye’nin Yöresinde Fark Yaratan Kadın Girişimcisi oldu. RS Research kurucusu Rana Sanyal Türkiye’nin Gelecek Vaat Eden Kadın Girişimcisi seçildi. Hayata geçirdiği KızCode projesiyle Müjde Esin Türkiye’nin Kadın Sosyal Girişimcisi ödülünü kazandı.

Ödül töreninde yaptığı konuşmada Türkiye’de kadın girişimciliği ayrı bir yaklaşımla ele alan ilk özel banka olduklarının altını çizen Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, “Toplumsal kalkınmanın sürdürülebilir kılınması için fırsat eşitliğinin sağlanması gerektiğine inanıyoruz. Bu noktada atılacak en büyük adımın kadınların ekonomiye katılımı olduğunu düşünüyoruz. Kadın girişimcilere bugüne kadar yaklaşık 5 milyar TL finansman sağladık ve bu sene Türkiye’de bir ilke imza atarak Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile kadın girişimcilere özel 75 Milyon dolarlık sosyal bono ihracını gerçekleştirdik.” dedi.

"GİDİLECEK ÇOK YOLUMUZ VAR"

Global raporların çıktılarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, “Türkiye’deki kadın girişimcilerin ülkedeki toplam girişimciliğe oranı yüzde 9. Türkiye’de 2000’li yılların başında yüzde 5 olan kadın girişimcilik oranının yüzde 9’lara çıkması umut verici ancak gidilecek daha çok yolumuz var.” şeklinde konuştu.

Tüm kazanlarla birlikte 12 yıldır yarışmaya başvuran bu sinerjinin oluşmasını sağlayan kadın girişimcilere teşekkür eden Onaran, “Bugüne kadar yarışmaya katılan kadınlar, başarı hikayeleriyle girişimci adaylarına rol model ve ilham oldular. Kadın girişimcilerimize inandıkları, emek verdikleri, hayal ettikleri, vazgeçmedikleri ve cesaretleri için şükranlarımı sunuyorum. Hayal ortaklarımız KAGİDER’e ve Ekonomist Dergisi’ne de ayrıca teşekkür ediyorum. Ve bu yılın ilham veren, kazanan kadın girişimcilerini de kutluyorum. Garanti Bankası olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadın girişimcilerin yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

"KADIN İŞVEREN SAYISI 150 BİNE YAKLAŞTI"

Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması ile ilgili değerlendirmede bulunan KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Sanem Oktar, “Bu yarışma sadece benim değil, tüm katılımcıların da hayatına dokundu. Bugüne dek yarışmaya katılan kadınların yüzde 85’i çevresindeki kadınları girişimcilik konusunda etkiledi. Yarışmacıların yüzde 30’u, Türkiye’nin Kadın Girişimci Yarışması sayesinde ek finansman elde etti. Yarışmada birinci olmuş kadın girişimcilerin cirosunda ise ortalama yüzde 40 artış oldu. Ancak bütün bu destekleri anlamlı ve işlevsel kılacak olan, kadın girişimci adaylarına cesaret, özgüven ve moral vermektir. İşte o zaman kadın girişimci adayları, hayallerini gerçekleştirmek üzere yola çıkıyorlar.” şeklinde konuştu.

Ekonomist Dergisi Yayın Direktörü M. Rauf Ateş ise “Türkiye’de bir kadın girişimci yarışması planladığımız 2005 yılında, Türkiye’de 50 bin kadın işveren vardı. Toplam işveren sayısı ise 1 milyon 100 bin düzeyindeydi. Oran ise yüzde 4,5 idi. Şimdi patron sayısı 1,5 milyona, kadın işveren sayısı 100 bine yaklaştı. Örneğin, 35 bin 349 tek ortaklı anonim şirketin 4 bin 66'sı kadın girişimcilere ait. Bugün için düşük ama geldiği yer açısından çok önemli. 12 yılda kadın girişimci sayısı ikiye katlanmış. Bunda Kadın Girişimci Yarışması’nın da etkisinin büyük olduğunu düşünüyoruz. Girişimcilik tarafındaki büyük ivme ile önümüzdeki yıllarda kadın girişimci sayısının katlanarak artacağına inanıyorum.” dedi.