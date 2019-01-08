Kart borçlusuna 'Ziraat' müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kart borcunu ödemekte güçlük çekenlere Ziraat Bankası'ndan kredi kullandırılarak kart borçlarının kapatılacağını söyledi. Ayrıca, 350 bin esnafa 22 milyar kredi verilecek.

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiyle ilgili yeni düzenlemeleri açıkladı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- Düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşların aylık 150 kws'ye kadar olan elektrik tüketimlerini devlet olarak biz üsteliyoruz. Bu kapsamda 2,5 milyon üzeri hanede 80 liralık elektrik faturasını devlet karşılayacak

- Kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çeken vatandaşlarımıza mevcut borçlarını daha kolay ödeyebilmesi için bir imkan sağlıyoruz

- Ziraat Bankası aracılığıyla ödeme güçlüğü çeken vatandaşların borcu tek bir çatı altında toplanacak, Ziraat'ten alacağı kredi ile bu borcu kapatacak, aylık gelirine uygun bir şekilde bu borcu ödeyecek

- Bu borç ister 24 ay ister 60 ay vade ile Ziraat Bankası'na ödenecek

- Halkbank 2019'da 350 bin esnafa 22 milyar TL'lik kredi kullandıracak

- Kurla ilgili tüm oyunlara rağmen dengelenmenin esnafa yansıması için 10 milyar TL'lik krediyi ilk çeyrekte ödeyeceğiz

- Sigorta prim teşviki uygulaması kapsamında 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 3 puan desteği 5 puana çıkartıyoruz

- Bütçe disiplininden, tasarruflardan, yapısal reformlardan taviz vermeden bu yolu yürüyeceğiz