Kart borçlusuna 'Ziraat' müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kart borcunu ödemekte güçlük çekenlere Ziraat Bankası'ndan kredi kullandırılarak kart borçlarının kapatılacağını söyledi. Ayrıca, 350 bin esnafa 22 milyar kredi verilecek.

8 OCAK, 20190
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Kart borçlusuna 'Ziraat' müjdesi

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiyle ilgili yeni düzenlemeleri açıkladı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- Düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşların aylık 150 kws'ye kadar olan elektrik tüketimlerini devlet olarak biz üsteliyoruz. Bu kapsamda 2,5 milyon üzeri hanede 80 liralık elektrik faturasını devlet karşılayacak

- Kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çeken vatandaşlarımıza mevcut borçlarını daha kolay ödeyebilmesi için bir imkan sağlıyoruz

- Ziraat Bankası aracılığıyla ödeme güçlüğü çeken vatandaşların borcu tek bir çatı altında toplanacak, Ziraat'ten alacağı kredi ile bu borcu kapatacak, aylık gelirine uygun bir şekilde bu borcu ödeyecek

- Bu borç ister 24 ay ister 60 ay vade ile Ziraat Bankası'na ödenecek

- Halkbank 2019'da 350 bin esnafa 22 milyar TL'lik kredi kullandıracak

- Kurla ilgili tüm oyunlara rağmen dengelenmenin esnafa yansıması için 10 milyar TL'lik krediyi ilk çeyrekte ödeyeceğiz

- Sigorta prim teşviki uygulaması kapsamında 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 3 puan desteği 5 puana çıkartıyoruz

- Bütçe disiplininden, tasarruflardan, yapısal reformlardan taviz vermeden bu yolu yürüyeceğiz

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