Katar, Ocak 2019'da 57 yıldır üyesi bulunduğu Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nden (OPEC) çekileceğini söyledi.

Ülkesinin ayrılık kararını açıklayan Katar Enerji Bakanı El-Kaabi, "OPEC'ten ocak itibariyle çekileceğiz. Kararımızı OPEC'e bu sabah ilettik" dedi.

El-Kaabi düzenlediği basın toplantısında Katar'ın bu adımı uzun vadeli stratejisini değerlendirme ve uluslararası rolünü artırma planı çerçevesinde attığını ifade etti.

Bakan, Katar'ın OPEC'in üretim kararlarına etkisinin "az" olduğunu ifade ederek, gelecek aylarda birçok uluslararası işbirliği duyurusunda bulunacağını ve ülkesinin tüm taahhütlerine sadık kalmayı sürdüreceğini belirtti.