Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıdaroğlu, gazetecilerin soruları üzerine “Erdoğan’ın CHP’nin İş Bankası’ndan para almadığını söylemesi güzel. Biz hiçbir para almıyoruz, ortağı da değiliz bankanın. Sadece ve sadece Mustafa Kemal Atatürk’ün hisselerinin temsilcisiyiz. O para Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu’na gider” dedi.

12 Eylül cuntasının lideri Kenan Evren’in de geçmişte aynı yolu denediğini belirten CHP lideri şöyle devam etti: “Darbe sonrasında Atatürk’ün hisselerini devretmişlerdi Hazine’ye. Biz davayı kazandık, Erdoğan hukuki sürece bir baksın, ondan sonra karar versin. Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyetine herkesin saygı göstermesi lazım. Erdoğan neden böyle bir karar aldı onu da anlamıyorum. Acaba alıp Varlık Fonu’na mı devretmeyi düşünüyor?”

12 Eylül cuntasının Hazine’ye devrettiği yüzde 28’lik İş Bankası hissesini CHP mahkeme yoluyla geri almıştı.