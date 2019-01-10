KOBİ'lere 20 milyar TL'lik paket

KOBİ'ler için yeni kredi paketi açıklandı. İmalat ve ihracatçı firmalara 1 milyon lira, diğer sektörlere ise 500 bin lira kredi verilecek. 20 milyar liralık paketten 40 bin işletme faydalanacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KOBİ'ler için hazırlanan yeni kredi paketinin ayrıntılarını açıkladı.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından satır başları:

- KOBİ Değer Kredisi Projemize 13 bankamız katılıyor.

- Yıllık cirosu 25 milyon TL'nin altında olan mikro ve küçük ölçekli KOBİ'lere yönelik finansman imkanı sağlanacak.

- İmalat ve ihracat sektöründeki firmalara 1 milyon lira, diğer sektörlere ise 500 bin lira kredi verilecek.

- Paketin tutarı 20 milyar lira. 40 bin işletmeye kredi verilecek

- Kredi; 6 ay anapara ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve aylık 1,54 faiz oranlı olacak.

- KOBİ Değer Kredisi, bankaların inisiyatifle uygulanıyor. Hazine'ye etkisi yoktur.

KOBİ Değer Kredisi Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, bankacılık sektörü ve kredilere ilişkin bilgiler verdi. 2018 sonu itibariyle bilanço büyüklünün 4 trilyon TL’ye yaklaştığını belirten Aydın, bilanço büyüklüğünün milli gelir oranının yüzde 100’ün üzerinde seyrettiğini kaydetti.

Aydın'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Bilanço içinde krediler 2,5 trilyon TL ile yüzde 62 oranında pay almaktadır. Bu oran çok sayıda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeden daha yüksektir. Kredilerin milli gelire oranı göz önüne alındığında kredileri daha fazla artırmak için bilançomuzu büyütmek gayretimizi sürdüreceğiz.

Kredilerin yüzde 55’i kurumsal müşterilerimize, yüzde 25’i KOBİ’lere ve yüzde 20’si bireysel müşterilerimize kullandırılmıştır. Teminatlarla desteklenmiş krediler geniş bir yelpazede dağılım göstermektedir. Kredi müşterilerimizin çok büyük bölümü ekonomimizin temel taşlarıdır, dünya ile rekabet içindedir ve düzenli ödeme alışkanlıkları vardır. Bu sayede risklerimiz makul düzeyde seyretmektedir. Tahsili gecikmiş alacak oranı yüzde 4 seviyelerinde makul ve yönetilebilir düzeydedir.

Bireysel veya kurumsal olsun, farklı nedenlerle geçici zorluk yaşayan ve makul destekle yoluna devam edebilecek olan müşterilerimize vade, teminat ve faiz oranlarında mümkün olan her türlü esneklik sağlanmaktadır. Bunu yaparken, sektör ve ölçek ayırımı yapmıyoruz.

Başlıca kriterimiz, işletmelerimizin iyi niyetle ekonomimize değer üretmeleri ve istihdam oluşturmalarıdır.

Münferit, birden fazla bankanın bir araya gelerek çerçeve anlaşmasında yer alan veya alacaklılar ile borçlunun üzerinde ulaştıkları ticari prensiplerde yapılandırma çalışmaları sürdürülmektedir. Kasım 2018 itibariyle yapılandırılan kredi miktarı 118 milyar TL olmuştur.

Bugüne kadar kredi kanalını açık tutarak reel sektöre finansman desteği ve gerekli kolaylıkları sağlamayı sürdürdük. Bugün de, uygun koşullarda hazırlanan yeni bir kredi imkanını KOBİ’lerimizin hizmetine sunuyoruz.