Merkel'den Türkiye açıklaması

Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye'nin ekonomik olarak istikrarsızlaşmasından hiç kimsenin çıkarı olmadığını söyledi.

13 AĞUSTOS, 20180
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Merkel'den Türkiye açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'deki piyasa hareketleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin refah içerisinde olduğunu görmek istediklerini dile getiren Merkel, "Türkiye'nin istikrarsızlaşmasından hiç kimsenin çıkarı yok" şeklinde konuştu.

Merkel, ayrıca Merkez Bankası'nın bağımsızlığının önemli olduğu vurgusunu yaptı.

Bugün ayrıca Almanya Hükümeti Sözcüsü, Ekonomi Bakanı ve Maliye Bakanı, Merkel'in açıklamalarına paralel açıklamalarda bulundular.

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